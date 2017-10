Plaza: "Sabemos cuáles son nuestras batallas, cualquier partido en casa es fundamental"

El entrenador del Unicaja Málaga, Joan Plaza, ha asegurado de cara al choque de Euroliga frente al Brose Bamberg (miércoles, 21.00 horas) que cualquier partido que se dispute en el Martín Carpena es "fundamental" y ha señalado que su equipo sabe cuáles son sus "batallas" en relación a los resultados obtenidos en partidos anteriores.

"Queremos hacer un buen partido este miércoles, hay que lograr que venga tanta gente o más que contra el Fenerbahce. Yo vengo hablando del Bamberg desde hace 10 días. Cualquier partido en nuestra casa es fundamental. Quiero que todo mi entorno se concentre especialmente en este partido, no en los anteriores. Los jugadores saben cuáles son nuestras batallas", declaró en rueda de prensa.

A pesar de los últimos resultados, el técnico catalán afirmó que las sensaciones de su equipo son buenas. "Las últimas derrotas no han cambiado para nada nuestro rumbo. Quien crea que es fácil ganar al Olympiakos o al Real Madrid es un ingenuo. Llevamos 10 días jugando con el campeón, subcampeón y tercero de la Euroliga. Las sensaciones con las que hemos acabado son positivas, a todo el mundo le gustaría ganar pero estamos tranquilos de lo que hemos hecho", señaló.

Además, el barcelonés dio algunas claves para que sus jugadores logren la victoria. "Desde que ellos perdieron su primer partido en su cancha el entrenador buscó el arrebato de sus jugadores para venir a sacarnos de la pista. Nosotros tenemos que jugar bien, intensos y valorar a este equipo porque cuenta con jugadores de primer nivel. Estos partidos que sirven como punto de inflexión. Hay que ser sólidos, estables y esperar a que nuestro público esté con nosotros", manifestó.

Plaza analizó al conjunto alemán de cara al choque de este miércoles. "Ellos tienen jugadores peligrosos. Tienen algunos que hace poco estaban en grandes equipos de Europa. Hitman es su máximo anotador y luego tienen a dos americanos que son buenos anotadores, muy hábiles y con mucha velocidad. Tienen un pívot con talento y un base que conocemos todos como Izsis. En general es un equipo bien compensado", explicó.

Por último, el preparador de los malagueños apuntó que tiene a su plantilla disponible y que su compromiso es total. "Se harán rotaciones cuando haya lesiones o cansancio. No hay problemas físicos en la plantilla, están todos bien. Ayer hubo entrenamiento para jugadores que no fueron de la partida ante el Real Madrid. Hay ganas, hacemos trabajo físico. El compromiso es total por parte de mis jugadores. Si creyeran que el partido no es importante no se hubieran presentado tantos jugadores ayer para entrenar", concluyó.