Sito Alonso: "Vamos a intentar aprovecharnos de la urgencia de Olimpia"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha señalado este miércoles en la previa del partido contra el AX Armani Exchange Olimpia Milan, correspondiente a la cuarta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, que van a intentar aprovechar las urgencias de los italianos, que han perdido sus tres partidos, para darle la vuelta a su mala situación.

"Buscan la primera victoria en su casa con mucha urgencia. Vamos a intentar aprovecharnos de su urgencia y aprovecharnos de recuperar sensaciones nosotros lejos de casa, que hay que tener mucha concentración", señaló Alonso en declaraciones facilitadas por el equipo blaugrana.

El Barça Lassa, que acumula tres derrotas consecutivas entre Liga Endesa y Euroliga, quiere recuperarse cuanto antes y olvidar el tropiezo en casa contra Zalgiris Kaunas. "Tengo un camino y no me voy a torcer por perder cinco partidos. Tenemos un pequeño bajón porque no estamos acostumbrados a perder partidos seguidos. Debemos centrarnos en el siguiente partido", aseguró.

"Hicimos una mejora respecto al partido contra Estudiantes en muchas cosas, pero no es suficiente cuando juegas contra un equipo de Euroliga que está bien estructurado y que tiene una base de jugadores que ya han mecanizado los movimientos de su entrenador", apuntó sobre ese partido contra Zalgiris.

De todos modos, pese a la derrota (75-81), el madrileño considera que deben aprender de los errores y también potenciar lo que hicieron bien. "Tenemos que mirar las cosas que hicimos bien durante muchos minutos y tener en mente esas canastas fáciles que no podemos permitir, y que fueron cinco o seis", lamentó.

Sobre Olimpia Milan, colista con un balance de 1-3, remarcó que sus derrotas no muestran su nivel real. "Es un equipo que se ha enfrentado a tres equipos fuertes y han competido con ellos. Incluso en Moscú ganaban de una distancia importante. Tienen nivel competitivo, vienen de muchos cambios pero con jugadores que eran estrellas en sus anteriores equipos", argumentó.