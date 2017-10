El Valencia machaca al Baskonia en Euroliga y se carga a Prigioni

La aventura de Prigioni en el banquillo del Baskonia acaba de terminar.

El argentino ha presentado su dimisión este miércoles 25 de octubre de 2017 después de la derrota de su equipo de Euroliga ante el Valencia Basket.

El Valencia Basket no dio opción en el Buesa Arena a un desconocido Baskonia que bajó los brazos en el último cuarto y no pudo competir ante el plantel taronja que se impuso por un cómodo 63-80.

Prigioni llegó a la sala de prensa justo después del partido y anunció la decisión que acababa de tomar.

"No voy a seguir siendo el entrenador del equipo. Me siento frustrado por no cumplir las expectativas. Me siento muy triste porque se confió en mí. Lo he intentado todo, pero no he sido capaz de hacer buen baloncesto".