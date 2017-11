Laso: "No considero que estemos tan bien, todavía falta mucho por mejorar"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, se congratuló porque hayan tenido un buen comienzo de temporada, pero advirtió que no se ve "tan bien" como se dice y que deben estar "preparados" para competir este miércoles ante un rival de entidad como el Khimki de Alexei Svhed.

"No considero que el equipo esté tan bien. Creo que hemos tenido buenos resultados y que las sensaciones han sido buenas, pero todavía nos falta mucha mejora, recuperar jugadores lesionados. No me veo tan bien y cuando ganas es verdad que pasa eso, pero no opino así. Hacemos cosas muy bien y todavía hay cosas que mejorar", expresó Laso este martes ante los medios.

De todos modos, "independientemente de los resultados", reconoció que esta primera serie de partidos "ha sido muy buena". "Hemos adaptado a gente a diferentes posiciones y todo el mundo ha trabajado bien, pero sabemos que la competición sigue e incluso más complicada y difícil. Esto no para y que ir mes a mes no nos dice mucho porque seguimos teniendo una cantidad de partidos exigente", indicó.

El vitoriano apuntó que Facundo Campazzo no había "entrenado" hasta este martes "por un problema en el pie" y que Luka Doncic había estado "con un proceso gripal", aunque celebró que Anthony Randolph ya hiciese "trabajo con el equipo". "Hay que ir recuperando jugadores, pero debemos mantener la misma línea con la que hemos venido trabajando en el último mes", advirtió.

Además, el técnico madridista dejó claro que "siempre" está pendiente de los chicos de la cantera por si hace falta echar mano de alguno. "La comunicación con Alberto Angulo es muy fluida y sé cómo llevan el día a día en todas las categorías. Tenemos una idea del crecimiento que puede tener cada jugador prácticamente desde que entra en el Real Madrid y creamos una línea de trabajo para que algunos entrenen con nosotros y ayuden al equipo a seguir creciendo", puntualizó.

Sobre el Khimki, no se olvidó del impacto de Alexei Shved, "un jugador con una capacidad individual y de anotación altísima". "El Khimk tiene jugadores muy versátiles en las posiciones de '3', '4' y '5' y tiene a Markovic, que domina el ritmo del partido. Tengo la sensación de que es uno de los equipos atléticos más buenos de la Euroliga, así que debemos estar preparados para hacer un buen partido", opinó.