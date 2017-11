Pedro Martínez: "La Euroliga ya tiene trascendencia para que le demos más por la racha"

El entrenador del Baskonia, Pedro Martínez, recalcó que el choque de este miércoles en la Euroliga ante el Panathinaikos, "un equipo muy completo", es uno más y que no deben darle "más trascendencia" por la racha que atraviesan, y aseguró que ve a los suyos "en buena línea".

"Es un partido más y en Euroliga todos son de gran trascendencia para que le demos más por nuestra racha anterior. Si fuéramos 2-2 también lo sería y si fuéramos 4-0, también. Espero que juguemos bien, mejoremos y que demos el máximo y si sirve para ganar, genial, si no tocará perseverar", apuntó Martínez ante los medios.

Para empezar a conseguir resultados, el catalán pidió "perseverancia, seguir creyendo en lo que se hace, trabajando mucho los detalles". "Para eso hace falta tiempo. Creo que estamos en buena línea y hay que ver si sirve para ganar porque hay que ver como juega el rival y el nivel que nos pone y como estamos nosotros. Tenemos que ser optimistas, yo al menos lo soy, y si seguimos trabajando así las cosas saldrán seguro", comentó.

El preparador baskonista ve "bien" a sus jugadores. "He hablado con varios, no están contentos ni tranquilos, pero conscientes de que no hay que bajar los brazos sino perseverar. Si juegas bien y tienes acierto te anima y al revés te desmoraliza y todo queda grabado por la historia reciente. En cambio, ahora te puede afectar anímicamente mañana y por eso tenemos que jugar bien, concentrados, en equipo y no bajar los brazos en ningún momento y en ninguna circunstancia", expresó.

Pedro Martínez apenas ha tenido tiempo para trabajar desde su fichaje como sustituto de Pablo Prigioni, pero cree que llevan "tres días buenos", donde el único problema ha sido un percance de Marcelinho Huertas que ya se ha "reincorporado", aunque su ausencia no ha sido "lo ideal".

"Hemos trabajado bien y veo al equipo con buena mentalidad, que esto ya era de antes, trabajando duro, con ganas de querer cambiar la situación. Soy entrenador y a todos nos gustaría tener más tiempo para trabajar las horas que queremos, pero soy consciente del tiempo que tenemos", añadió al respecto.

Finalmente, sobre el Panathinaikos, lo calificó como un rival "muy físico". "Tiene interiores grandes, pero también jugadores pequeño interiores atléticos y con capacidad para jugar de fuera a dentro y que es difícil defenderle. También tiene dos bases con capacidad anotadora y que también pasan. Son un equipo muy completo y vamos a demostrar si somos capaces de estar a su nivel y ganarles", sentenció.