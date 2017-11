Oriola: "Mantengo que es imperdonable que nos hagan tantos puntos"

El jugador del FC Barcelona Lassa Pierre Oriola ha asegurado este jueves que es "imperdonable" que les hagan tantos puntos, en referencia a la última derrota en el Palau Blaugrana ante el UCAM Murcia (94-97) y otras derrotas como ante Estudiantes, y ha añadido que no pueden permitir tampoco un sexto tropiezo consecutivo en la temporada en la visita del Olympiacos de este viernes en la Euroliga.

"Mantengo que es imperdonable que Murcia venga y nos haga 97 puntos. Pero lo mismo digo del otro día en Milán o ante Estudiantes. No podemos permitir que nos hagan tantos puntos", aseguró el pívot en atención a medios.

Por otro lado, cree que esta semana larga de trabajo les ha venido bien. "Hemos podido mejorar cosas y pulir detalles, siempre es importante. Nos ha venido bien para recuperar la confianza que quizá habíamos perdido en estos últimos partidos", apuntó.

"Hemos hablado entre nosotros y hemos intentado ver el problema que hay. Creo que ha sido una desconexión total y una falta de seguir lo que queremos. No estábamos siguiendo el 'planning' de juego y nos veníamos abajo muy pronto. Y sobre todo falta ser más duros, morder en defensa y que el rival no esté cómodo", manifestó sobre qué deben corregir.

Eso sí, enfrente tendrán a un Olympiacos complicado que debe ser su reflejo. "No es un rival fácil pero sí uno en el que nos queremos ver reflejados en el sentido de que queremos llegar a jugar como ellos, físicamente al límite y sacando al rival de la pista. Nunca darse por vencidos. Son equipos que han remontado finales pese a perder de mucho", reconoció el catalán.

"Este partido no es una final pero sí un 'test' importante. No puedes permitirte estar en el Barça y perder seis partidos seguidos. Jugamos contra Olympiacos, no un cualquiera, pero debemos tener claro que hay que sumar ya victorias", concluyó Oriola.