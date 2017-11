Estrella de la NBA explica por qué la Tierra es plana

Campeón de un anillo de la NBA con los Cleveland Cavaliers, el jugador de baloncesto estadounidense Kyrie Irving -ahora base de los Boston Celtics- ya sorprendió a todos en febrero al declarar en un podcast de la radio omny.fm que "la Tierra es plana". Ahora ha vuelto a hacerlo.

En un podcast con el entrenador de las UConn de baloncesto femenino Geno Auriemma, la estrella de la NBA volvió a opinar sobre la forma de nuestro planeta, según recoge RT.

"Cuando comencé a ver comentarios y cosas sobre las verdades universales que conocía, me surgieron preguntas", comentó el jugador en un podcast del pasado 27 de octubre.

"Y cuando comencé a investigar por mi cuenta, me enteré de que no hay ninguna imagen real de la Tierra. Ni una sola foto", aseguró. Irving recordó que "no hemos vuelto a la Luna desde 1961 o 1969" y que el asunto "se ha vuelto una conspiración".