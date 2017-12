Se llevan el inodoro de la casa de un exjugador latino de la NBA

El exjugador de baloncesto Charlie Villanueva, que militó en los Dallas Mavericks de la NBA hasta 2016, ha explicado a través de su cuenta de Twitter que unos ladrones entraron en su casa y se llevaron su instalación sanitaria.

"Me robaron el retrete... No lo inventé. Todavía espero a la Policía", tuiteó Villanueva tras avisar a las fuerzas del orden de Dallas (Texas, Estados Unidos), según recoge RT.

They stole my toilet...... I’m not making this shit up. Still waiting @DallasPD pic.twitter.com/Go9BP3itSB