Brutal bronca de Jasikevicius a uno de sus jugadores

Importanate primera victoria del Zalgiris sobre el Olympiacos. El conjunto lituano ha recuperado el factor cancha en los cuartos de final de la Euroliga. Pero los ojos del mundo del baloncesto se han detenido nuevamente en Šarūnas Jasikevičius y su espectáculo personal. El primer partido de la eliminatoria disputado en Grecia se marchaba a la prórroga tras los cuatro tiempos. Un encuentro reñido que consiguió sentenciar el alero Edgaras Ulanovas con un triple en los últimos minutos, según recoge ABC. No pasó desapercibido durante la celebración de Ulanovas que su propio entrenador, Jasikevičius, le recriminara airadamente no haber defendido correctamente en la acción anterior. No es la priemra vez que el entrenador del Zagiris se comporta de forma agresiva en este tipo de situaciones.