Doncic y Reyes, le tienen muchas ganas al CSKA

Doncic: "Lo más importante, más que llevarme el MVP, para mí sería ganar la Euroliga porque sería increíble. Y además se sumaría al Eurobasket para hacer una temporada perfecta".



“Estoy entrenando bien, el equipo también está entrenando duro y creo que estamos preparados. El partido del viernes hay que afrontarlo como todos, con mucha garra y motivación. Tenemos que estar todos juntos”.



“Contra el CSKA hay que jugar con intensidad, rebotear y no perder el balón. Hay que jugar con el corazón. Nos preocupan todos, pero sobre todo Sergio Rodríguez y De Colo porque tienen una calidad increíble, aunque todos tienen un gran talento y hay que tener cuidado. Quiero agradecer a la afición el apoyo que nos dan siempre y espero que podamos volver con la Euroliga”.



Felipe Reyes:“Estamos con muchas ganas de que llegue el partido del viernes. Tenemos puestas muchas ilusiones y queremos hacer un gran papel. Estamos preparando jugadas para ser más duros, será un partido físico y en los entrenamientos lo estamos haciendo así para plasmarlo en la cancha. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí y todos sabemos lo que tenemos que hacer para jugar bien este partido”.



“El CSKA aprovecha los malos momentos y, si queremos llegar a la final, tenemos que estar concentrados los cuarenta minutos. Tienen jugadores como Rodríguez o De Colo que les dan un plus, pero los doce pueden aportar y no te puedes fijar sólo en uno. Hay que estar bien en defensa, rebotear y correr bien el contraataque”.

