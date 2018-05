'FINAL FOUR': El Real Madrid tira de casta y se mete en la final de la Euroliga

¡Cómo no te voy a querer!

Después de haber superado al Panathinaikos en un play-off a vida o muerte, el Real Madrid llegaba a esta Final Four de Belgrado para enfrentarse al mejor equipo de la fase regular de la Euroliga, el CSKA, el equipo con el mayor presupuesto de toda Europa.

Una vez más, la puesta en escena del Real Madrid en un gran partido no fue la mejor este 18 de amyo de 2018.

Desacertado en el insistente tiro de tres puntos el equipo de Laso veía cómo el CSKA se había plantado mejor tanto en juego como en sensaciones (11-4 min.3).

Es más, la última jugada del cuarto fue un poco el reflejo de la falta de concentración del Real Madrid en los primeros 10 minutos, con un lanzamiento desde la esquina de Clyburn completamente solo (30-20 min.10).

El Real Madrid había encajado demasiados puntos para tratarse de una Final Four. Sin embargo, a pesar de la desventaja, los blancos no solo no se vinieron abajo sino que supieron reponerse.

Un 0-8 de salida devolvía a los de Laso al encuentro (30-28 min.12). Carroll apareció con tres triples espectaculares y la mejora en defensa hacía el resto.

El parcial de los blancos llegó a ser de 4-17, suficiente para, con una canasta sobre la bocina de Thompinks, marcharse al descanso por delante en el marcador (46-47 min.20).

Tras el paso por vestuarios, y a pesar de recibir un 5-0 en contra, el Madrid mostró sus mejores minutos defensivos en mucho tiempo.

Los de Laso le apretaron las clavijas al CSKA con Taylor, Causeur y Doncic como tiburones. El 0-13 conseguido por los blancos mostraba la mejor imagen del Madrid en el encuentro (51-60 min.28).

El Real Madrid había conseguido llegar a los últimos 10 minutos con ventaja (56-63 min.30) gracias, en parte, a su recuperación reboteadora en relación al arranque del partido.

Como si de revivir sensaciones se tratara, el Real Madrid volvió a recibir un 5-0 de salida en el último cuarto tras encajar un triple y perder una pelota. Sin embargo, una vez más, los de Laso se mostraron más fuertes de cabeza que nunca. Los tiros libres estaban siendo el gran lunar del Real Madrid y, aún así, el conjunto blanco respondió con un 0-10 para ponerse con una ventaja de 12 puntos, la mayor de todo el partido (61-73 min.33).

El CSKA no se iba a dejar llevar y los rusos volvieron a meterse en el partido gracias a varios triples y, sobre todo, al desacierto de los blancos en el tiro libre.

A pesar de ello, el Real Madrid volvió a dar la cara y, con varias canastas de mucho mérito, volver a recobrar un impulso para entrar en los minutos finales con 10 puntos de ventaja (75-85 min.38).

Al final, el Madrid supo mantener su ventaja en el marcador y, sin sufrimiento, terminar metiéndose en la gran final de la Euroliga del próximo domingo ante el Fenerbahçe

¡El Real Madrid va a por la Décima!