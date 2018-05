El mítico LeBron James lleva a los Cavaliers a la final de la NBA a golpe de triple

Tiene 33 años, mide 2,03 metros de estatura, pesa 113 kilos y es un fenómeno. El alero estrella LeBron James, con un doble-doble de 35 puntos, 15 rebotes defensivos, y nueve asistencias lideró este 27 de mayo de 2018 a los Cavaliers de Cleveland a la victoria de visitantes por 79-87 ante los Celtics de Boston y puso a su equipo en las Finales de la NBA por cuarta temporada consecutiva. Los Cavaliers, que ganaron la serie 4-3 al mejor de siete después de remontar una desventaja de 0-2 y 2-3, tendrán que esperar al lunes por la noche para conocer al equipo rival, que saldrá del vencedor del séptimo partido en la eliminatoria (3-3) que disputan en la Conferencia Oeste los Rockets de Houston y los Warriors de Golden State, actuales campeones de la NBA. Las Finales de la NBA comenzarán a partir del próximo jueves y cualquiera que sea el equipo ganador en la Conferencia Oeste tendrá la ventaja de campo. James anotó 12 de 24 tiros de campo, incluidos 3 de 8 triples, y 8 de 11 desde la línea de personal, además de poner dos tapones y su su punto débil volvió a ser el pobre control que tuvo del balón al cometer 8 perdidas, que suplió con la aportación que hizo en resto de las facetas del juego. El alero estrella de los Cavaliers consiguió la sexta victoria consecutiva en el séptimo partido de eliminatorias de los playoffs de la NBA y disputara la octavas Finales seguidas, cuatro con los Heat de Miami y ahora otras cuatro con el equipo de Cleveland. Una vez más, los Cavaliers llegan a las Finales y fueron verdugos de los Celtics gracias a la figura de James, que jugó los 48 minutos completos del partido y encabezó el ataque y defensa del equipo de Cleveland que tuvo a cuatro jugadores titulares con números de dos dígitos. Entre ellos al alero Jeff Green, que ocupó el puesto del ala-pívot Kevin Love, que no pudo jugar al estar sometido bajo el protocolo de la conmoción cerebral, y aportó 19 puntos y ocho rebotes defensivos. El escolta J.R. Smith y el pívot Tristan Thompson aportaron 12 y 10 tantos cada uno que también ayudaron al triunfo de los Cavaliers, en lo que fue el primer partido igualado de la serie y también el que tuvo el marcador más bajo. El base José Manuel Calderón, que no tuvo ningún minuto con los Cavaliers, se convierte en el segundo jugador español que dispute las Finales de la NBA después que lo hiciese el pívot Pau Gasol con Los Angeles Lakers y lograse dos títulos de liga. Los Celtics, a pesar de sufrir la ausencia de los dos jugadores franquicia que ficharon al comienzo de temporada, el base Kyrie Irving y el alero Gordon Hayward, tuvieron la oportunidad de haber llegado a las Finales de la NBA de no haberse encontrado con la mejor versión de James, que fue el que hizo la diferencia. A pesar de la eliminación, los Celtics como equipo demostraron que son superiores a los Cavaliers, con una gran cantidad de joven talento encabezado por el alero novato Jayson Tatum que volvió a ser el líder con 24 puntos. Junto a Tatum, que también aportó siete rebotes, el pívot dominicano Al Horford logró 17 tantos en los 40 minutos que jugó tras anotar 7 de 12 giros de campo, falló un intento de triple, y acertó 3-3 desde la línea de personal. Pero Horford no tuvo protagonismo dentro de la zona al quedarse con apenas cuatro rebotes, dio tres asistencias, recuperó un balón y cometió dos faltas personales. El ala-pívot Marcus Morris, que salió como reserva, se convirtió en el sexto jugador de los Celtics al conseguir un doble-doble de 14 tantos y 12 rebotes, incluidos ocho defensivos, pero al final tampoco pudo evitar que James fuese factor ganador del partido y de la eliminatoria. El escolta Jaylen Brown, aunque aportó 13 tantos, fue junto con el base Terry Rozier, los dos jugadores que no pudieron superar la presión del encontrarse ante el partido decisivo y perdieron toda la inspiración encestadora. Rozier anotó apenas 2 de 14 tiros de campo para conseguir cuatro puntos, mientras que Brown falló 13 de 18, incluidos 9 de 12 desde fuera del perímetro. Como equipo, los Cavaliers consiguieron un 46 (9-35) por ciento de acierto en los tiros de campo, y el 26 (9-35) de triples, comparados al 34 (29-85) y al 18 (7-39), respectivamente de los Celtics, que acabaron con 42 rebotes por 41 de Cleveland. «Hemos sido nuestro peor enemigo al no tener inspiración en los tiros a canasta que normalmente nos entraron durante toda la serie», declaró Brad Stevens, entrenador de los Celtics, que buscaban llegar a las Finales por primera vez desde el 2010. «La derrota y eliminación para nada resta méritos a una temporada única que ha protagonizado todo el equipo». Por su parte el entrenador de los Cavaliers, Tyronn Lue, admitió que estaban de nuevo en las Finales de la NBA gracias a la aportación de James al que calificó como «el mejor jugador del mundo».