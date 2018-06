NBA: Los Warriors de Curry y Durant barren a los Cavaliers de LeBron y conquistan el anillo

Los Warriors completaron la paliza y sellaron el 4-0 en la serie al mejor de siete partidos, la primera en las Finales de la NBA desde que los San Antonio Spurs dejaran a cero precisamente a los Cavaliers en 2007.

El máximo anotador en esta ocasión fue Stephen Curry con 37 puntos, seguido de Kevin Durant –proclamado MVP de las Finales– con 20 y 12 rebotes.

“Usamos la experiencia del año pasado y dio resultado. Sabíamos que iban a salir a dar un primer golpe, pero respondimos marcando la pauta para todo el juego”, dijo Curry tras la apabullante victoria.

