Muere Tyler Honeycutt, alero del Khimki, en un tiroteo con la policía en su casa de Los Angeles

El alero del Khimki Tyler Honeycutt fue encontrado muerto por el del Departamento de Policía de Los Ángeles después de un tiroteo con la policía en su domicilio en el barrio de Sherman Oaks de la ciudad californiana.

El propio Honeycutt se atrincheró en su casa durante horas después del tiroteo con la policía.

Cuando un escuadrón de los SWAT entró en la casa ya encontraron a Honeycutt muerto. El alero jugó con el Khimki ruso esta temporada pasada promediando 9.2 puntos y 5.4 rebotes en la EuroLeague y 10.3 puntos y 6.4 rebotes en la Liga rusa.

Las autoridades habrían recibido la señal de alerta de la propia madre de Honeycutt, un jugador que también pasó por las filas del Anadolu Efes turco tras no cuajar en la NBA (jugó 24 partidos con los Sacramento Kings) y que salió de la Universidad de UCLA. A la llegada de la policía fue cuando comenzaron los disparos.

La madre alertó a los agentes que su hijo estaba comportándose de “manera errática”, según informó el periódico deportivo Deadspin.

Cuando llegaron los agentes, Honeycutt comenzó a dispararles, que optaron por responder de la misma forma, sin que ninguno de los uniformados resultara herido. Estas mismas fuentes indicaron que unos 30 vecinos fueron evacuados de la zona por precaución.

Los mensajes de dolor por la muerte del jugador, que quería intentar volver a la NBA esta temporada, no se hicieron esperar. Su entrenador esta temporada en el Khimki, Georgios Bartzokas, dijo tras conocer el fallecimiento del jugador que “no puedo hablar, estoy muy triste”.

RIP Ty Honeycutt.. keep a spot for me up there bro. 💯 Love you kid 🙏🏾