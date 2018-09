Filtran el secreto mejor guardado de LeBron James y Kevin Durant

Todo se termina sabiendo en esta aldea global en que se ha convertido el Plantea Tierra gracias o por culpa de las redes sociales.

Estuvo siete años oculto hasta que un hombre decidió hacerlo público a través de Internet. LeBron James y Kevin Durant quedaron expuestos después de que el productor estadounidense Franky Wahoo subió en su cuenta de Soundcloud el tema de rap que ambos cantaron en 2011 y nunca vio la luz.

"It is not easy", fue el nombre de aquella canción, la cual se juntaron en los estudios de Ohio para grabarla durante el 'lockout' que puso a la liga en pausa durante varios meses. Aquel audio, sin embargo, quedó bajo llaves y Wahoo cree saber cuál fue el motivo.

El productor musical publicó 3:45 minutos de un material inédito. "Originalmente solo iba a ser Kevin Durant el que iba a grabar, porque hizo música y esas cosas, pero luego LeBron James terminó apareciendo", detalló el oriundo de Ohio.

La letra, que nunca estuvo disponible hasta ahora, refleja la historia de vida de las dos estrellas de la NBA y cómo llegaron hasta lo más alto desde sus humildes inicios. Al momento de la grabación, el actual hombre de los Lakers pertenecía a Miami y el de los Warriors a Thunders.

Wahoo también reveló que el año pasado el portal estadounidense TMZ se enteró del rumor que circulaba acerca de la canción e intentó comprársela por 250 mil dólares, pero el productor rechazó la oferta después de hablar con el agente del ex base de los Cleveland Cavaliers.

El especialista musical consideró que el audio nunca salió a la luz hasta hoy porque el entorno de LeBron James no veía factible la idea de publicarlo: "Esta es la primera vez que LeBron es humano, no es bueno en esto (...) Le hace parecer un poco menos superestrella para el gran público".