(Crónica) Otro 'Alcorconazo' cierra los octavos de Copa junto con Athletic, Celta y Alavés

El Alcorcón sorprendió (1-1; 3-4 en los penaltis) este jueves al Espanyol en Barcelona para sacar billete a octavos de final de la Copa del Rey, donde no fallaron este jueves Athletic Club, Celta de Vigo y Alavés, quienes eliminaron a Racing de Santander, UCAM Murcia y Nàstic. El conjunto alfarero imitó al Córdoba para ser el segundo equipo de la Liga 1/2/3 en avanzar esta semana en el torneo del 'K.O' y culminar otra campanada como la que se ganó el apodo de 'alcorconazo' en 2009 eliminando al Real Madrid. Salvando las diferencias de aquel equipo que logró ese año ascender a Segunda División, el Alcorcón volvió a comerse a un rival superior para estar este viernes en el sorteo de octavos de final. Desde el primer minuto, el desparpajo, la intensidad y la presión visitante no fue igualada por el Espanyol. El Alcorcón fue mejor en el RCDE Stadium pero tuvo que sudar su premio. Los visitantes mandaron en el marcador desde el minuto 20 por medio de Alvaro Giménez hasta que en el minuto 84 Hernán Pérez condenó el encuentro a la prórroga poniendo el 1-1 de la ida en Santo Domingo. También fue mejor en el tiempo extra el cuadro amarillo, o al menos con menos miedo a encajar que su rival, consciente del valor de los goles visitantes. El último partido del año en el fútbol español se solucionó a los penaltis. El meta local Roberto detuvo el tercer penal a Oscar Plano, pero a continuación Gerard Moreno falló el suyo. En el quinto y decisivo lanzamiento, Jurado mandó arriba el balón dando el pase a un valiente Alcorcón, una vez más escribiendo su historia en la Copa.

Con buena cara se marchó también de vacaciones un Alavés que puso guinda inmejorable a su 2016, año de regreso a Primera. Los de Mauricio Pellegrino llegaban con los deberes hechos (0-3 en la ida) pero con las ganas de dar una última alegría a su afición. Pese a los cambios en el once, el cuadro de Vitoria demostró ser fiable hasta encontrar el camino del gol. Edgar, en un gran desmarque, se quedó solo para hacer el primero en el minuto 12. Después, la expulsión de Kakabadze, penalti y gol de Ruben Sobrino terminó por romper el encuentro. Antes del descanso Daniel Torres hizo el (3-0) ante un Nàstic que mostró orgullo pero que no pudo inquietar el pase a octavos del Alavés 10 años después. EL ATHLETIC NO PERDONA Y EL CELTA PASA CON LO JUSTO Además, el Athletic fulminó (3-0) a un Racing que no supo meter mano al equipo de San Mamés. Los 'leones' se toman en serio la Copa y tuvieron la pegada necesaria para evitar sustos. Sin Beñat lesionado y Rico en labores de creación, los vascos se adelantaron con el juego aéreo de Etxeita, que anotó de cabeza el rechace de otro testarazo del recién renovado Aduriz repelido por el larguero. El gol, justo después de una gran ocasión de Aquino para los cántabros, bajó los humos del Racing, aunque la sentencia fue la tijera de Raúl García para hacer el segundo en la reanudación tras el descanso. Con un 4-1 en el global, los de Valverde dominaron el encuentro y Williams, con fortuna, hizo el definitivo 3-0. En un desangelado Estadio de Balaídos, el Celta cumplió con su favoritismo sin alardes cerrando el curso con buen sabor de boca para olvidar la última y dolorosa derrota en Bilbao. Tardó en entrar en el partido el equipo de Eduardo Berizzo y, después de buenas llegas de Sisto y 'Jonny' fue Marcelo Díaz quien encontró puerta en un lanzamiento directo de falta. El internacional chileno indicó el camino con su golazo y tras el descanso el Celta buscó la sentencia pero comenzó a pensar en el turrón antes de tiempo. El cuadro celeste dominó sin ocasiones ante un UCAM sin recursos para buscar las cosquillas a un Celta peligroso con espacios. Un quiero y no puedo que terminó sin más goles y con los gallegos en octavos de la Copa.

--RESULTADOS DE LA VUELTA DE DIECISEISAVOS.

Jueves 22 de diciembre.

ALAVES - Nàstic de Tarragona (Ida: 3-0) 3-0.

RC CELTA - UCAM Murcia (Ida: 1-0) 1-0.

ATHLETIC CLUB - Racing de Santander (Ida: 1-2) 3-0.

RCD Espanyol - ALCORCON (Ida: 1-1) 1-1, 3-4.

Miércoles 21 de diciembre.

SEVILLA - Formentera (Ida: 5-1) 9-1. EIBAR - Real Sporting (Ida: 2-1) 3-1.

OSASUNA - Granada (Ida: 0-1) 2-0.

VALENCIA - Leganés (Ida: 3-1) 2-1.

RC DEPORTIVO - Real Betis (Ida: 0-1) 3-1.

FC BARCELONA - Hércules (Ida: 1-1) 7-0.

Martes 20 de diciembre.

VILLARREAL - Toledo (Ida: 3-0) 1-1.

REAL SOCIEDAD - Real Valladolid (Ida: 3-1) 1-1.

Málaga - CORDOBA (Ida: 0-2) 3-4.

ATLETICO DE MADRID - Guijuelo (Ida: 6-0) 4-1.

UD LAS PALMAS - SD Huesca (Ida: 2-2) 2-1.

Miércoles 30 de noviembre. REAL MADRID - Cultural Leonesa 6-1.