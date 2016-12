Cristina Cifuentes: "La ineptitud y desidia de Carmena en La Peineta nos obliga a arreglarlo en 4 días"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha calificado de "completamente lamentable" la tramitación del expediente de La Peineta -el futuro Wanda Metropolitano- por parte del Ayuntamiento de Madrid y ha criticado su "desidia" obliga a que la Comunidad termine los trámites en cuatro o cinco días cuando la ley les da cuatro meses.

Tras visitar el 112 para felicitar a los trabajadores, Cifuentes ha recordado que el Ayuntamiento "tenía un plazo de 4 meses" para llevar a cabo "las modificaciones urbanística oportunas" que permitieran que el Atlético de Madrid pudiera realizar las obras y trasladarse al estadio de la Peineta, "tenían cuatro meses, han tardado 18 meses".

"La ineptitud, la falta de diligencia del Ayuntamiento de Madrid en la tramitación de este expediente nos ha llevado a la situación casi surrealista, que en la Comunidad de Madrid nos vemos obligados a hacer en apenas cuatro días a hacer el trabajo para el que la Ley nos da cuatro meses y además el trabajo para el que el Ayuntamiento ha necesitado 18 meses. Es una cosa que no tiene ningún sentido".

Según Cifuentes, la "actuación" del Ayuntamiento va a "obligar" a la Comunidad a "tener que "hacer unos esfuerzos titánicos" porque los funcionarios "van a tener que trabajar en festivo" y se va a tener que "convocar probablemente" un Consejo de gobierno extraordinario el día 30 para que "hipotéticamente se pudiera aprobar".

Además, tendrían que "hacer trabajar a los trabajadores" del Boletín Oficial de la Comunidad para que estuviera aprobado el día 31.

"Al límite de lo humanamente exigible"

La presidenta ha dicho que se trata de trámites con "tiempos tasados" y que están "al límite de lo que humanamente se puede exigir" y "todo por culpa de la desidia" de la administración que "ha necesitado 18 meses para aprobar un expediente que se tenía que haber resuelto en 4 meses".

"Pretenden que la Comunidad de Madrid lo hagamos entre 4 y 5 días. Me parece intolerable. No obstante, vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para llegar a tiempo porque no queremos perjudicar al Atlético de Madrid ni muchísimo menos a sus aficionados".