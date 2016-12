Iniesta: "Tengo la ilusión desde hace mucho tiempo de retirarme en el FC Barcelona"

El centrocampista del FC Barcelona Andrés Iniesta insiste en que su "ilusión desde hace mucho tiempos" es la de retirarse en el club azulgrana, al que llegó cuando era niño con el claro objetivo de "triunfar".

"Esperamos que sí", reconoce Iniesta en una entrevista a la 'Revista Barça'. "Es la ilusión que tengo y la que he tenido desde hace mucho tiempo. Cuando empiezas y todo es nuevo nunca sabes lo que puede pasar, pero a medida que todo avanza y de una manera tan importante siempre tienes la ilusión de retirarte aquí", afirma.

El azulgrana, que tiene contrato hasta 2018, tenía "una meta" cuando entró en La Masía y que no era otra que "triunfar en el Barça". "Hasta que no lo conseguí no me di por satisfecho. Hubo momentos difíciles en los que prefería jugar 10 minutos aquí que más en otro equipo, y eso me ha llevado a conseguir otras cosas", resalta.

Una vez finalice su carrera, aún no ha pensado cómo será su vida, aunque sabe que "de una manera u otra" seguirá vinculado al fútbol, deseando que fuese en su actual club. "Claro que sí, el futuro dirá que pasa. No soy capaz de decir ahora si quiero ser una cosa u otra, pero sí me gustaría que fuera en el Barça, ¡ojalá! Pero todavía lo veo muy lejano", apunta.

Para el manchego, fue "muy duro" marcharse a La Masia "tan joven" y dejar a su familia. "Tener que separarme de ellos fue muy difícil y fue uno de los peores días que he vivido, pero la riqueza que te aporta venir aquí no tiene comparación con nada", subraya.

En este sentido, él tomó la decisión, "consensuada" con sus padre, de marcharse a Barcelona. "Con 12 años me habrían podido decir que no, pero era venir a un lugar mejor, a un club que me daría la oportunidad de crecer como jugador y como persona, y por lo tanto esto era mejorar", comenta.

"Mis padres creo que me veían como un niño bastante sensato para mi edad y que tenía las cosas muy claras, y esa confianza creo que también fue muy importante para dar un paso así", recalca el centrocampista internacional, que habría "estudiado" para intentar tener alguna carrera, pese a la dificultad porque "en un pueblo es difícil y es más normal que de joven ya empieces a trabajar".

El de Fuentealbilla cree ahora que su "mejor" recuerdo de este paso por la casa de la cantera azulgrana es ver el que es "actualmente", aunque confiesa que el día del debut con el primer equipo es el "más importante" porque pudo cumplir "un sueño" que perseguía.

"En un porcentaje muy elevado son todos estos años que viví en la Masía y que he crecido en el club lo que me ha llevado a ser el deportista y la persona que soy hoy", añade al respecto.

Por ello, indica a los padres que "estén tranquilos" si deciden tomar la misma decisión con sus hijos porque estos quedan "en buenas manos". "Si ellos toman la decisión es porque saben que van a un lugar mejor, donde los niños podrán crecer de la manera adecuada", expresa.

"Pero no hay que engañarse, cada persona es diferente y actualmente creo que también la sociedad y el mundo han cambiado mucho y la Masía también es un reflejo de la sociedad en que vivimos, y eso no es fácil de llevar. Por eso es muy importante la mentalidad que tengan los chavales y sus familiares. Sin duda que la gente que trabaja aquí tiene las cosas muy claras y siempre ayuda, pero yo creo que también es muy importante el niño y su entorno", advierte Iniesta.

Finalmente, el azulgrana califica de el proyecto 'Masia 360' muy ambicioso y de mucha calidad". "Permite hacer cosas muy importantes a todos los niveles, no sólo para las personas que han tenido más o menos proyección en el club, sino por todos los que pasan por aquí. Es una oportunidad de participar en cosas muy importantes de la vida. Un proyecto como este son las cosas que agrandan al club", concluye el manchego.