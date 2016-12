Vicente del Bosque: "A Zidane lo desprecian como a mí..."

El otro día me desplacé un pueblo de Badajoz donde me hicieron entrega de un premio. Durante el acto se me acercó un concejal y, con cierto énfasis, me dijo: '¡Usted no es madridista!”. Le respondí: 'Hombre, yo no puedo tener afecto a Florentino Pérez ni ser su amigo, pero nunca iré en contra del Madrid".