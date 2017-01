Antoine Griezmann: "Soy muy feliz en el Atlético de Madrid, no me pregunten más"

Dice Antoine Griezmann en su entrevista con AS, este 2 de enero de 2017, que lo que le falta es un título.

Quizás sea eso lo que le separe de ingresar en el club más selecto, el que forman Messi y Cristiano: el primero ganó LaLiga y la Copa; el segundo, la Champions y la Eurocopa. Pero, a nivel individual, es evidente que el francés ya se ha elevado hasta un nivel muy cercano al del argentino y el portugués.

Cristiano fue el ganador del Balón de Oro 2016, con Messi segundo; tras ambos, Griezmann fue tercero destacado, con 198 puntos, muchos más que Luis Suárez (91), Neymar (68) o Bale (60).

No pudo alzar la Eurocopa en su propio país, pero al menos se llevó dos distinciones individuales: fue el máximo goleador, con seis tantos, y también fue elegido mejor jugador de la competición. El 9 de enero podría sumar otro galardón a su gran 2016: es finalista en el The Best de la FIFA junto a Cristiano y Messi.

Estuvo en las dos finales más importantes que pudo jugar: Champions y Eurocopa. Pero perdió ambas...

Estoy triste, enfadado por este motivo, pero vine al Atlético para jugar este tipo de partidos. Jugué dos finales y lo di todo. Mi objetivo es ganar títulos para mí, para mi club, para mis compañeros... Necesito ganar títulos y haré todo lo posible para alcanzarlos.

La afición española, y no sólo la del Atlético, cree que usted ya se encuentra al nivel de los mejores, de los más grandes jugadores. ¿Usted se ve así, lo percibe?

No pienso en eso. Sí es cierto que cada vez me solicitan más entrevistas, más encuentros con patrocinadores, más fotos y yo lo que intento es jugar bien y dar lo mejor para mi club y para mi selección. Quiero dar todo lo mejor de mí por el bien del equipo. Es lo que me preocupa; lo demás, no.

Supongo que entre los peores momentos estará también ese maldito penalti de la final de Milán...

Durante más de una semana me estuve acordando de ese penalti. No podía dejar de acordarme de ello porque fue en un momento clave del partido. Creo que de haber marcado el penalti hubiésemos podido ganar la final. Estábamos muy bien, muy encima del Real Madrid, pero no pudo ser. No fue nuestro día.

¿Le afectó personalmente haber cometido ese fallo en los días siguientes a la final?

Era difícil dormir bien, me iba a la cama y me venía a la cabeza la jugada. Era complicado olvidarme de esta jugada. Se fue por unos centímetros y no era el día del Atlético. Hay que seguir trabajando y ya está.

La Champions parece la espina clavada de esta plantilla rojiblanca tras dos oportunidades fallidas. ¿Lo es?

Queremos luchar por todos los títulos, es cierto que LaLiga está lejos pero aún no se ha acabado. Vamos a pelear por la Champions, donde hay equipos muy buenos y muy fuertes. Pero a ida y vuelta nosotros también lo somos.

Está a gusto y feliz en el Atlético, aunque siempre se habla de que los grandes de Europa le pretenden e intentarán su fichaje. ¿Para cuánto tiempo Griezmann en el equipo rojiblanco?

No me gusta esta pregunta, no me agradan este tipo de preguntas sobre mi futuro porque a jugadores como Cristiano, Messi o Bale no se les pregunta por lo que va a suceder el año que viene y por dónde van a estar o dónde van a jugar. Por eso no me gusta que me lo pregunten a mí tampoco. Estoy feliz y disfrutando en el Atlético, no me pregunten más por mi futuro.

¿Qué le pide al 2017 que acaba de comenzar?

A nivel deportivo ganar algún título y a nivel personal que mi hija y mi familia estén bien y tengan salud.