James: "Ahora estoy bien, me quedo"

El centrocampista colombiano James Rodríguez aseguró que no tiene intención de moverse del Real Madrid, algo que dejó caer después del Mundial de Clubes, ya que "ahora" se encuentra "bien" en el club blanco, dispuesto a afrontar "vida nueva" con un 2017 que comenzó como titular y dos goles en Copa del Rey ante el Sevilla. "Todos los que están en el equipo quieren jugar. Yo ahora estoy bien, todos pasamos por malos momentos. Empiezo un año nuevo y es una nueva vida. Me quedo, me quedo", afirmó en declaraciones a beIn Sports tras la victoria blanca (3-0) en la ida de octavos de final de la Copa del Rey disputada en el Santiago Bernabéu. James fue protagonista con dos goles con cariz de reivindicación, ante la ausencia sobre el césped de la BBC y tras el duelo aseguró que no piensa salir del Madrid. El colombiano sorprendió con sus declaraciones hace dos semanas asegurando tener ofertas y una disposición a escucharlas en búsqueda de más minutos. "Yo solo quiero jugar bien cuando tengo oportunidad, poder hacer cosas buenas como las de hoy y poder ayudar con goles o pases. Hemos estado bien a pesar de las bajas, a un nivel grande", indicó, sin dar por cerrada la eliminatoria ante el Sevilla.

"Creo que hay que ir con mucha concentración, intensidad y ganas para poder hacer un excelente partido. Hemos estado bien. El grupo ha estado con mucha intensidad, hemos jugado bien y es un resultado bueno para la vuelta", finalizó.