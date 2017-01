Zidane: "Hicimos un partido casi perfecto"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró "muy contento" tras el triunfo ante el Sevilla (3-0) en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey y afirmó que hicieron un "partido casi perfecto" ante un rival con "mucha confianza".

"No sé si es la mejor parte desde que estoy, pero han sido 45 minutos muy buenos. Hemos tenido tramos con mucha intensidad, hemos trabajado para eso y si encima metes goles al comienzo, es más fácil jugar el resto del partido", analizó el técnico francés en rueda de prensa.

Zidane defendió además que la versión ofrecida ante el Sevilla -sin la BBC- también puede ofrecerse con la presencia de Cristiano, Bale y Benzema. "Este sistema no es más agresivo, también lo hicimos con la BBC. Lo hicimos igual de bien que cuando juegan los demás. Hay un grupo importante y hoy faltaban muchos jugadores por lesión y lo superamos", dijo.

"El dibujo no es importante, lo importante es la preparación del partido. Eso no va a cambiar, la idea es la intención. Los 45 minutos han sido espectaculares. Físicamente y técnicamente hicimos un partido casi perfecto", añadió 'Zizou', antes de recordar que "dejar la portería a cero en una eliminatoria" es "importantísimo". Además, Zidane puso en alza el nivel de su equipo ante los 'grandes'. "Está claro que jugando así lo hacemos bien. El Sevilla está muy bien este año y por eso sales con más satisfacción del partido. Queda uno de vuelta, nadie nos asegura pasar. Y antes, la Liga, que no es un partido menor", espetó en relación a la visita al Granada de este fin de semana.

El técnico, que dijo no hablar del récord de 38 partidos sin perder, confirmó que Cristiano Ronaldo volverá el próximo sábado. "Va a estar y va a jugar muchos partidos en lo que queda de temporada. No hay que preocuparse", sentenció Zidane, que destacó los dos goles de James "como el papel del resto del equipo", así como la actuación de los cuatro defensas.