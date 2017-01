Álvaro Ojeda amenaza a Gerard Piqué: "Voy a por ti y el karma rectal jode mucho"

El periodista Álvaro Ojeda ha añadido más leña al fuego de la polémica generada por su confusión durante la cabalgata de Reyes de Madrid, y el ya famoso "soy Copérnico" que recibió cuando pensó que dicho personaje era Cristóbal Colón y lo utilizó para atacar a Podemos y a Manuela Carmena.

Después de que Gerard Piqué se riera a través de Twitter sobre el incidente de Ojeda, este último no ha dudado en contestarle de manera contundente y amenazadora a través del medio en el que colabora, OKDiario.

"Querido Gerardo Piqué, hoy has demostrado que eres un ferviente seguidor y un lector empedernido de OKDiario y un visualizador de los vídeos de un servidor, porque has retuiteado uno, que he visto por las caritas que has puesto que te ha gustado y te has hartado de llorar".