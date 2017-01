El Girona vence y sigue segundo, el Cádiz se mantiene en 'play-off'

El Girona se ha impuesto al Zaragoza en La Romareda (0-2), mantiene la segunda plaza y la pugna con el Levante por el liderato de la Liga 1/2/3, mientras que el Cádiz se deshizo del Elche (2-3) gracias a los dos goles del veterano delantero Dani Güiza y ocupará una jornada más la cuarta posición en partidos de la jornada 20.

El Girona mantiene la segunda plaza que la da opción al ascenso directo. En una primera parte un poco bronca y con poco fútbol, las mejores ocasiones fueron del equipo maño, como el balón que estrelló en el larguero el delantero canario, Angel.

Ya en la segunda parte, el equipo gerundense impuso su juego y poco a poco fue dominando el encuentro, hasta en el punto de que en los 7 primeros minutos tuvo dos grandes ocasiones de gol. El conjunto catalán rondó el área del zaragozana hasta que en el minuto 69 tras el lanzamiento de una falta lateral, Sandaza convirtió el primer tanto con un testarazo a quemarropa.

Cinco minutos después del gol gerundense, Cani vio le segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. El encuentro se puso muy cuesta arriba para el Zaragoza, mientras que el equipo dirigido por Machín se mostraba tranquilo con el balón hasta que el minuto 91 puso el 0-2 en el marcador con un contragolpe culminado por Alcaraz. En el Martínez Valero, el Cádiz se impuso al Elche con un doblete de Dani Güiza y prolonga su racha triunfal. El equipo andaluz suma cuatro partidos consecutivos sumando tres puntos que le han llevado a mantenerse en la cuarta plaza, en puestos de 'play-off'.

En un partido poco brillante, los de Cervera supieron imponerse a gracias a la efectividad de sus delanteros ante un Elche que aunque fue mejor en durante grandes compases del partido no consiguió plasmarlo en el marcador.

Por su parte, el Sevilla Atlético se impuso 5-3 al Oviedo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los de Diego Martínez impusieron su fútbol en un partido que dominaron, aunque en los últimos instantes del encuentro el conjunto ovetense intentó reaccionar.

El filial sevillista, que ocupa quinta posición, ha rendido a un gran nivel en lo que va de temporada y con este partido se resarce de la goleada que encajó en Cádiz (4-1). El Nàstic consiguió un meritorio empate a uno ante un Tenerife que a pesar de estar desde el minuto 61 con un hombre más no consiguió imponerse al colista. El conjunto catalán supo remontar el gol que consiguió el atacante chicharrero Cristo González con una gran jugada y tanto de José Carlos.

El conjunto tarraconense se mostró superior durante gran parte del partido, teniendo el balón y sabiendo jugarlo con claridad y criterio, y no pudo conseguir los tres puntos por la falta de acierto de sus delanteros y por el portero del Tenerife, Dani Hernández, que tuvo dos grandes intervenciones que salvaron a su equipo. En Santo Domingo, el Alcorcón y el UCAM Murcia no consiguieron pasar del empate a cero. En un partido con poco fútbol y mucha tensión el equipo alfarero, posiblemente con la cabeza en el próximo encuentro de Copa, no aprovechó la oportunidad que se le presentaba en el encuentro de salir de las posiciones de descenso. Se queda penúltimo el conjunto amarillo y decimoséptimo, a dos puntos del descenso, el club murciano. --RESULTADOS.

-Viernes 6.

Real Valladolid - Reus Deportiu 1-0.

UD Almería - Getafe CF 0-1.

CD Numancia - SD Huesca 0-0.

RCD Mallorca - CD Mirandés 2-0.

-Sábado 7.

Levante UD - CD Lugo 1-0.

Córdoba CF - Rayo Vallecano 0-0.

-Domingo 8.

AD Alcorcón - UCAM Murcia CF 0-0.

Gimnàstic - CD Tenerife 1-1.

Real Zaragoza - Girona FC 0-2.

Elche CF - Cádiz CF 2-3.

Sevilla Atlético - Real Oviedo 5-3.

--CLASIFICACION.

--Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC.

1. Levante UD 40 19 12 4 3 26 14.

2. Girona FC 36 20 10 6 4 33 20.

3. Getafe CF 34 20 9 7 4 22 17. 4. Cádiz CF 33 20 9 6 5 30 20.

5. Sevilla Atlético 30 20 8 6 6 22 22.

6. SD Huesca 28 20 7 7 6 28 22.

7. R. Valladolid CF 28 20 8 4 8 24 18.

8. CD Lugo 28 20 7 7 6 29 26.

9. CD Tenerife 27 20 6 9 5 21 20.

10.CF Reus 27 20 7 6 7 17 16.

11.R. Zaragoza 27 20 7 6 7 27 29.

12.Elche CF 26 20 7 5 8 29 20.

13. R. Oviedo 26 20 7 5 8 19 21 14.Córdoba CF 26 20 6 8 6 21 26.

15.CD Numancia 24 20 5 9 6 24 27.

16.Rayo Vallecano 23 20 6 5 9 21 23.

17.AD Alcorcón 23 20 6 5 9 14 21.

18.RCD Mallorca 22 20 5 7 8 20 23.

19.CD Mirandés 22 20 5 7 8 19 32.

20.UD Almería 21 20 5 6 9 21 25.

21.UCAM Murcia CF 19 19 4 7 8 21 27.

22.Gimnàstic de Tarragona 17 20 3 8 9 18 28.