Escribá: "Somos un equipo grande en muchas cosas"

El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, ha dado "mucho valor" al trabajo de sus jugadores en el empate ante el Barcelona, rival que "ha dominado pero no ha generado muchas ocasiones" en el Estadio de la Cerámica, y ha agregado que dirige a "un equipo grande en muchas cosas". "Lo que han hecho mis jugadores tiene mucho valor, lo digo con sinceridad. A veces no somos conscientes del nivel que tienen los rivales. Estoy muy orgulloso y contento. Es cierto que nos dominaron, que era lógico. No era la idea jugar solo al contraataque, pero la dificultad del rival era muy grande. Esta es la línea para coger más moral pensando que tenemos un partido muy difícil en Copa y hay que remontar", analizó Escribá ante la prensa.

"Creo que los jugadores del Barcelona hicieron un buen partido, lo cual da mucho mérito a mis jugadores. Eso da más valor a nuestro trabajo. Han dominado, pero no han generado muchas ocasiones", valoró sobre el equipo azulgrana.

Tras otra buena actuación del 'Submarino' su técnico dijo que entrena a "un equipo grande en muchas cosas". "Hemos competido muy bien contra todos los grandes: Sevilla, Atlético, Real Sociedad, Madrid, hoy... Eso demuestra que el nivel de la plantilla es alto y que, por encima de jugar mejor o peor, siempre compite. En partidos como hoy que tienes menos dominio y sufres más, el equipo tiene tablas para hacerlo", alabó.

Por último, Escribá no quiso polemizar con los posibles penaltis no pitado durante el partido. "Voy a decir la verdad: no veo las jugadas. Estoy en tantas otras cosas que en lo que menos me fijo es en eso. Respeto muchísimo el trabajo de los árbitros, es muy difícil arbitrar, es mi postura y quiero que sea la de los jugadores y el club", zanjó.