Tomás Roncero se 'lía' y la lía con el origen del catalán

Después de un par de semanas de descanso, este jueves 6 de enero de 2017, noche de Reyes, volvía a la pequeña pantalla El Chiringuito de Jugones que presenta Josep Pedrerol en el canal Mega.

En un momento dado de la tertulia, centrados en el encuentro de Copa entre el Athletic Club y el FC Barcelona, el presentador comentó unas declaraciones de Gerard Piqué sobre ese partido y el del Real Madrid, el día anterior.

Para hacer callar a su colaborador estrella, Tomás Roncero, el apasionado redactor jefe del diario As, le comentó que quizá no entendería las frases del jugador del Barça, al estar escritas en catalán. Ni corto ni perezoso, Roncero dijo:

"Yo el catalán lo entiendo. No lo hablo, no lo parlo, pero lo entiendo perfectamente".

Y alzando los hombros, como dándoselas de experto en el tema añadió:

"No deja de ser una derivación del castellano".

Y ahí cortó Josep Pedrerol: "No, no. Roncero, no".

Pero Roncero insistía:

"Que sí, hombre, que sí, que te lo digo yo: Parlament viene de Parlamento".

Y Pedrerol:

"Roncero, no. No hagamos bromas de esto. El catalán deriva del latín, no del castellano. No hay que confundir".

Aún así, el periodista del As insistió, farruco, un buen rato mientras Pedrerol intentaba cerrar la polémica creada por la ignorancia del primero.

Un fuego que las redes sociales alimentaron posteriormente a través de Twitter, sobre todo durante el día de Reyes. Roncero, poniendo buena cara al mal tiempo, optó por mirar para otros lado y seguir a lo suyo: