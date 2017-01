Florentino Pérez: "Me hubiese gustado que los jugadores del Barcelona acudieran a la gala de la FIFA"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha afirmado que le hubiese gustado que los jugadores del FC Barcelona acudieran a la gala 'The Best' de la FIFA porque habría sido una "mayor demostración de lo que es el fútbol español", al que considera "el más grande de todos los países", subrayando que si los de Luis Enrique Martínez no estuvieron sería porque no pudieron y no porque no quisieron.

"En esta fiesta del fútbol, me hubiese gustado que estuvieran porque habría una mayor demostración de lo que es el fútbol español, que es el más grande de todos. Hay veces que ellos han dado sus razones y su justificación y las entendemos, pero sí me hubiese gustado", dijo en declaraciones a la Cadena SER que recoge Europa Press.

Además, señaló que Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez y Andrés Iniesta no viajaron a Zúrich (Suiza) será porque no pudieron y no porque no hayan querido. "A todo el mundo le gusta recibir premios. Había cuatro jugadores (del Barça) que estaban en el 'once' ideal de la FIFA", apuntó.

Acerca de las imágenes en las que se ve a Gerad Piqué dirigiéndose supuestamente al presidente de LaLiga, Javier Tebas, en el Estadio de la Cerámica, el presidente del conjunto blanco manifestó que para él el central azulgrana es un "gran jugador" y que así lo ha demostrado estando en el FIFA FIFPro. "Eso es lo que es Piqué para mí", indicó.

"No he hablado en mi vida de los árbitros. No tengo nada nunca que decir. Lo que sí hemos hecho desde el 2000, el club y yo particularmente, es ayudarlos para que sean mejores", añadió.

Por su parte, explicó que el portugués Cristiano Ronaldo, reciente ganador del Balón de Oro y del 'The Best', es un "referente para el fútbol y para el madridismo" y que es un "jugador único", remarcando que no cree que "nadie" le cuestione, "quitando alguna opinión interesada".

"El cuarto Balón de Oro reconoce su talento, su entrega y sus valores. Es un jugador que está haciendo historia, sobre todo, en el Real Madrid. Estamos encantados de que haya contribuido a ampliar la leyenda y el mito que es el Real Madrid", añadió al respecto.

Por otro lado, comentó que también le habría gustado que su entrenador, Zinédine Zidane, hubiese ganado el trofeo al mejor técnico de la pasada temporada, pero que respetan la opinión de los que han votado y que tienen que estar "muy contentos" porque haya estado nominado. "Cuando empezaron las votaciones llevaba meses y esto muestra que va a ser muy importante como entrenador. Ha sido uno de los grandes como jugador y va a ser uno de los grandes como técnico, si no lo es ya", argumentó.

Finalmente, se mostró "muy satisfecho" porque su equipo "ha copado todos los grandes premios" en la gala de la FIFA. "Es un reconocimiento a una temporada espectacular. Estamos viviendo un momento muy bonito para el madridismo", sentenció.