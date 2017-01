Grau (Barça): "Estoy con Luis Enrique pero entiendo a Piqué por su carácter"

El director ejecutivo del FC Barcelona, Òscar Grau, ha reconocido este miércoles que apoya las palabras de Luis Enrique en las que afirmó que se debería ayudar al colectivo arbitral, aunque también entiende las declaraciones de Piqué, y en concreto su carácter, sobre todo en referencia a las últimas quejas por diferentes decisiones arbitrales. "Siempre uno tiene que demostrar en el campo que es el mejor. Son situaciones que no nos gustan, pero debemos confiar en los árbitros. Estoy con Luis Enrique aunque entiendo las declaraciones de Piqué por su carácter", afirmó ante los medios en el 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya'.

El exjugador de balonmano del Barça y actualmente CEO del club admitió que tras los últimos acontecimientos alrededor de Piqué decidieron hablar con él. "Nuestros ejecutivos han hablado con Piqué, pero también lo han hecho con los capitanes. Le explicamos la voluntad del club y todo se olvidará si esta noche ganamos", apuntó en el desayuno informativo.

"Uno de los ejes principales es el de mantener una buena relación internacional con las diferentes entidades, y una de ellas es con la FIFA. Estamos liderando proyectos de futuro con ellos, y siempre estamos a su lado. Hay que recordar que esta noche tenemos un partido importante", reiteró en referencia a la negativa de los jugadores azulgrana nominados para viajar a la gala 'The Best' que organizó la FIFA. "Acordamos que después del viaje a Villarreal había que estar concentrado. La FIFA lo entendió. Hablamos con Infantino, y en la primera gala 'The Best' a él le ha habido gustado que hubieran ido todos. Esperamos que el próximo año podamos estar", explicó Oscar Grau, que además añadió que deben tener la "cabeza fría" y sentido común, y sobre todo priorizar el tema deportivo.