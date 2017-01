Grau sobre Messi: "Cuando tienes al mejor en casa sería estúpido dejarlo escapar"

El director ejecutivo del FC Barcelona, Òscar Grau, ha reconocido este miércoles que sería "estúpido" dejar escapar al mejor jugador, en referencia a Leo Messi, y ha afirmado que se está trabajando en su renovación al igual que en la de Luis Enrique Martínez, en el que confían aunque ha matizado que no será hasta final de temporada cuando se pongan las notas.

"Se está trabajando para renovar a Messi. Tenemos la voluntad y seguro que encontraremos la fórmula. Con esto quiero tranquilizar a los socios, ya que cuando tienes al mejor en casa sería estúpido dejarlo escapar", apuntó ante los medios en el coloquio 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya'.

También admitió que tanto Messi como los otros jugadores canteranos deberían retirarse en el Barça. "Queremos tener los mejores, pero siempre debemos priorizar. El objetivo es que el mejor jugador del mundo se quede en Can Barça, y lo mismo con todos, aunque sobre todo con aquellos que se han formado en la Masia, ya que creo que se deberían retirarse en aquí", señaló.

Por otro lado, aseguró que el club confía "plenamente" en Luis Enrique. "Es nuestro entrenador. Aún así, las notas se ponen a final de temporada y habrá que analizar cómo ha ido el año" apuntó en el desayuno informativo celebrado en el Hotel Palace de la capital catalana.

Grau también reconoció que estarán atentos al mercado de invierno, aunque si no hay ninguna salida no habrán entradas. "Es un tema que tenemos que llevar con discreción y teniendo cuidado con el presupuesto. Si no hay ninguna salida no habrá ninguna entrada. Si aparece alguna oportunidad la valoraremos", aseguró.

Preguntado por Ivan Rakitic y Aleix Vidal mostró su respaldo hacia ellos. "A Rakitic le quedan dos años de contrato y estoy convencido de que volverá a ser un jugador muy importante, mientras que por otra parte me ha sorprendido la poca participación en el campo de Aleix, aunque confiamos con él", aclaró.

Se atrevió a pronosticar un resultado de cara al partido de esta noche ante el Athletic Club, cuando deberán remontar el 2-1 adverso de la ida de estos octavos de final de Copa. "Lo más importante es que ganemos. Los jugadores están motivados. Somos el equipo que ha ganado más Copas. Apostaría por un 3-0 y tengo ganas de que Neymar recupere la falta de gol, aunque me haría ilusión que marcase André Gomes", concluyó, antes de conocer que el portugués se ha quedado fuera de la convocatoria.