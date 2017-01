James Rodríguez rechaza un ofertón del Hebei chino de Pellegrini

No s eha ido el crack colombiano, porque no le ha dado la gana. Y oportunidades ha tenido James Rodríguez, lo que demuestra que quiere quedarse y triunfar en el Real Madrid, donde comenzó como un tiro y no está pasando ahora por su mejor momento (James Rodríguez se carga tres ofertas para salir del Real Madrid).

Tras no jugar ni un minuto en la final del Mundialito y cabreado como un mono, dijo:

"No puedo asegurar que me quede en el Madrid, quiero disputar más minutos y tengo siete días para pensar".

No era un simple calentón. En aquellos momentos, podía haber aprovechado el mercado invernal para irse al Hebei Fortune chino... cobrando casi diez veces más que en el Madrid (La charla más íntima entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo).

James (25 años) tuvo una oferta del equipo entrenado por Pellegrini por valor de 30 millones netos por temporada (actualmente cobra 3,5 en el club blanco).

El Madrid también tuvo conocimiento de la intención del conjunto chino de comprarle. La primera oferta fue de 80 millones (lo mismo que el Madrid pagó por el colombiano al Mónaco).

La 'negociación' tuvo sucedió el 27 de diciembre cuando Florentino fue a Dubai para recoger los premios Globe Soccer. A esa gala también asistió Jorge Mendes, representante de James.

Como el emisario del club chino del Hebei vio que el Madrid no tenía intención de vender, subió su oferta hasta los 110 millones. Pero James entró en escena para rechazar de base el ofrecimiento.