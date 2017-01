David López: "Aceptamos las disculpas de la Generalitat, pero que no vuelva a pasar"

El jugador del RCD Espanyol, David López, ha afirmado este jueves que el equipo acepta las disculpas de la Generalitat en referencia a la campaña 'If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya', en la que se promociona la imagen de Catalunya como destino turístico a través únicamente del Barça, aunque también ha admitido que se lo han tomado con ironía utilizando la etiqueta 'wefeelSamoa' en las redes sociales.

"Si algo nos identifica a los 'pericos' es que tenemos muy claro quiénes somos y dónde estamos, y eso nos enorgullece, pero no significa que no haya cosas que nos molesten. Tampoco le demos más vueltas. La Generalitat ha pedido disculpas. Las aceptamos pero que no vuelva a pasar", apuntó ante los medios en rueda de prensa.

El central catalán hizo referencia al 'hashtag' que utilizó el equipo en las redes sociales en las últimas horas, 'wefeelSamoa', utilizándolo de forma irónica en relación al lema que puso la Generalitat a la campaña, 'If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya'.

"En vez de salir con un discurso victimista o responder con palabras que no tocan, hemos decidido tirar de ironía. Esta mañana, y como no es la primera vez que pasa, nos lo hemos tomado con humor y hemos decidido reivindicarnos con esta sátira en las redes sociales", aclaró.

Por otro lado, admitió que el domingo tendrán un partido difícil ante el Valencia en LaLiga, en donde intentarán romper una racha de diez partidos sin ganar en Mestalla. "No quiero entrar en temas de polémicas arbitrales, pero es un campo difícil. Tenemos ganas, pero más que nada para continuar con nuestra racha. Sabemos que el público estará detrás de ellos y que aprieta mucho. Quique ya nos ha explicado que es un estadio complicado", manifestó.

"No creo que se les deba menospreciar por estar pasando un mal momento. Tienen un gran equipo con grandes jugadores aunque habrán jugado un partido más por el de Copa. Iremos con todos a llevarnos los tres puntos aunque no será fácil", señaló en referencia al duelo que tiene el conjunto valencianista este jueves ante el Celta en la vuelta de los octavos de la Copa del Rey, con un 1-4 adverso de la ida.

Tras la marcha de Demichelis, que rescindió su contrato este martes, se abre la puerta de una posible incorporación durante este mercado de invierno, un aspecto del cual se ha querido desmarcar David López. "Es un tema de club, lo he dicho muchas veces y sigo con el mismo discurso. Si es necesario que tenga que jugar como central ningún problema, y si tengo que volver al centro del campo, mejor todavía", concluyó.