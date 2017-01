El 'no' de Dybala al Real Madrid: el argentino afirma estar feliz en la Juventus

Paulo Dybala es la nueva perla del fútbol europeo por el que suspiran varios clubes del viejo continente.

Su salida de la Juventus parecía una realidad, debido al interés del Real Madrid en el joven argentino.

Sin embargo, el delantero de la Juve aclaró su futuro con unas declaraciones a Rai Sport tras el partido de la Copa de Italia en el que fue protagonista: marcó el primer gol y dio una asistencia en la victoria ante el Atalanta.

"¿Es difícil de rechazar al Real Madrid o Barcelona? No tengo ninguna oferta, por lo que no tengo nada que rechazar. Estoy contento y feliz aquí, me quiero quedar, pero esto no depende sólo de mí. Mi agente llegará aquí en los próximos días y esperamos cerrar un nuevo contrato".