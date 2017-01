Jurado: "El Valencia se juega la vida"

El jugador del RCD Espanyol José Manuel Jurado ha afirmado este viernes que el Valencia "se juega la vida" en el próximo partido de LaLiga Santander, aunque por otro lado ha señalado que intentarán evadirse de la presión de Mestalla para intentar lograr unos tres puntos "importantes".

"Ellos se juegan la vida el domingo, pero para nosotros es igual de importante ganar los tres puntos. Buscaremos hacer nuestro partido, al margen de la grada, e intentaremos noquearlos con nuestras armas. Lo cierto es que a partir de ahora cada partido es importantísimo", apuntó en rueda de prensa.

Pese a que el conjunto valencianista se encuentra decimoséptimo en tabla, y no gana en casa en LaLiga desde la segunda jornada, Jurado no se confía. "No es fácil verse en esa posición y eso añade presión, pero creo que el Valencia tiene muy buenos jugadores y en cualquier momento te pueden ganar por la calidad que tienen", aclaró.

"Me imagino un campo difícil ya que estamos ante un gran equipo y un gran estadio. Además, será un partido muy difícil y para ganarlo deberemos emplearnos al cien por cien", añadió preguntado por el ambiente que pueda vivirse en Mestalla.

Para el duelo de este domingo, Quique Sánchez Flores no podrá contar con Piatti ni Diop, además de las dudas por lesión de Diego López, Baptistao, Víctor Sánchez y Caicedo, pero pese a ello, Jurado tiene plena confianza en el resto de la plantilla.

"Siempre lo idóneo es estar todos y luego que el míster pueda decidir, pero hay bajas y hay que asumirlo. Aún así, en la plantilla hay buenos jugadores para afrontar esta situación", apuntó en este sentido.

"Estoy muy contento con lo que estoy haciendo y cada día me siento más a gusto y mejor de forma. Me estoy divirtiendo en los partidos y eso se nota. Ser más ambicioso de cara al gol y ayudar más es un objetivo personal que me marco, juegue donde juegue", reiteró en referencia a su nivel personal.