Luis Enrique: "Ganar es la única manera de presionar a los rivales"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha reconocido que la "única manera" que tienen de ejercer presión sobre el líder Real Madrid, que tienen a cinco puntos pero con un partido por disputar, y un Sevilla que es segundo con un punto más que los blaugranas es "ganar" este sábado a la UD Las Palmas y repetir triunfo en cada jornada, si bien en esta ocasión se miden a un equipo de estilo parecido que presentará "dificultades".

"Tenemos que ganar los tres puntos, en función del resultado puede ser una manera de presionar o no. Habrá jornadas en que juguemos antes, otras será después, el objetivo es ganar porque es la única manera de presionar a los rivales que tenemos delante", aseguró en rueda de prensa.

Por otro lado, comentó que "el culé está tranquilo" pese a tener al eterno rival a ocho puntos potenciales. "Al culé le gustaría que su equipo mejorara y es lo que estamos haciendo. Nos vamos a enfrentar a uno de los equipos que tiene una filosofía e identidad parecida a la nuestra, estructurándose a través del balón, con posesión ir generando posiciones de superioridad y dar buenos pases a su puntas", comentó sobre el Las Palmas.

"Es uno de los partidos más buenos par ver como aficionado, como entrenador contrario no por la dificultad de quitarles el balón y por lo que vemos que hace Las Palmas. Es un partido importante para empezar una buena racha y empezar a sumar puntos. Habrá especiales dificultades seguro", reconoció en este sentido.

Además, comparó a Quique Setién con Eusebio, técnico de la Real Sociedad que tantos problemas ha dado al Barça. "Son entrenadores parecidos en cuanto a que tienen siempre gusto por el balón y la idea de crecer a través del balón. Con matices, cada entrenador genera en sus jugadores diferentes comportamientos, en Setién vemos la iniciativa de tener siempre el balón e improvisar a través del juego asociativo y con intensidad. Me gustan los entrenadores que crecen a través del balón, y si están convencidos de hacerlo a través del buen juego mucho mejor", se sinceró.

Preguntado por la mejora ante el Athletic en la vuelta de los octavos de Copa (3-1), señaló que el partido fue en la misma línea que en los anteriores en este 2017. "Fuimos mejores que el adversario. En los dos primeros el resultado no fue positivo y en este tercero sí, y es la idea que buscamos. Cuando se produce es el día perfecto y el camino que intentamos seguir. Dependemos de los resultados y es lo único que acabará juzgándonos", aceptó.

Además, se deshizo en elogios hacia Luis Suárez, después de que el uruguayo haya firmado ya 100 goles como barcelonista. "En este mundo de exageraciones, 100 goles en 120 partidos... Madre mía, qué barbaridad. Alguno ni lo sumamos con entrenamientos. Demuestra que en nuestra apuesta por Suárez no nos hemos equivocados, no sólo como jugador sino como persona", aseguró.

RIVAL DE COPA Por otro lado, reconoció que la eliminatoria de cuartos de final de Copa del Rey frente a la Real Sociedad, con la ida en Anoeta, será complicada. "Ahí está, no es el campo en el que más suerte hemos tenido, es una evidencia. Ahí todavía no he ganado", recordó.

"Tengo ganas de ganar allí, pero será una eliminatoria difícil. La Real sin duda es de los equipos que mejor trabajo hace y lo está llevando a resultados con Eusebio. Será una eliminatoria apasionante, nada que ver con un partido de Liga pero con dificultades añadidas", comentó.