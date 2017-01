Bartomeu: "La renovación de Messi es un tema de tiempo, la llevo personalmente con la familia"

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, admitió este sábado que las negociaciones para la renovación de Leo Messi con la entidad azulgrana son cuestión de "tiempo" y "discreción" y que se están tratando con la familia y el entorno del que considera el "mejor jugador del mundo".

"Quiero tranquilizar a todo el mundo. Son unas negociaciones que llevo personalmente con la familia y con el entorno; es un tema de tiempo, todo lo llevamos con discreción y queremos que Leo, el mejor jugador del mundo, siga aquí", señaló en declaraciones a TV3.

"No puedo explicar los detalles, se está hablando con su entorno y evidentemente el mejor jugador del mundo queremos que siga aquí. Su familia esta muy contenta aquí y quiere continuar pero con la tranquilidad y discreción que el tema requiere", agregó.

El presidente 'culé' aseguró que la prioridad es el equipo de fútbol Leo Messi es el "auténtico líder" del proyecto que actualmente dirige Luis Enrique. Para Bartomeu, el argentino es una "figura" cuya presencia es "incuestionable". "El equipo de fútbol es el equipo de fútbol. No podemos olvidarnos de que Leo Messi es el autentico líder de este proyecto; es incuestionable la figura de Leo", subrayó.

Por último, Josep María Bartomeu habló de la polémica originada por la destitución de Pere Gratacós, de la cual ha reconocido no haber "nada", ya que el que fuera representante del FC Barcelona en la Federación "no se marcha" y continuará trabajando en la formación de jugadores en La Masía.

"Lo hemos hablado con Pere Gratacós. El no se marcha del club, tiene un cargo, representante del Barça en la Federación, y seguirá su trabajo en La Masía con el tema de la formación de jugadores. No hay nada, se ha creado una polémica que nos ha costado entender a nosotros, pero Pere Gratacós no se marcha", concluyó.