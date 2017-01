El Depor puntúa ante un Villarreal a medio gas

Deportivo de la Coruña y Villarreal firmaron tablas sin goles este sábado en el Estadio de Riazor en la decimoctava jornada de LaLiga Santander, un duelo en el que los locales pusieron más para llevarse el encuentro ante un 'submarino' lejos de la versión que exige su vitola de aspirante a Liga de Campeones. Una media chilena de And one al palo y un remate de Josulu que salvó con una gran mano Asenjo fueron motivos de peso en la segunda mitad para que los gallegos se quedaran con los tres puntos. Tras una primera parte pobre en fútbol y ocasiones, la segunda trajo más emoción bajo la lluvia en Riazor. El Depor mejoró, mientras que el Villarreal siguió con un perfil bajo con el que cerró su partido sin ocasiones claras. Metido en su campo, el equipo de Fran Escribá no acertó a soltar siquiera alguna contra con peligro. La madera y Asenjo impidieron que se moviera el marcador para dos equipos que siguen sin ganar en 2017 con dos empates ligueros en dos encuentros.

Los gallegos suman un punto que les aleja en seis, de manera provisional, del descenso. Por su parte, el Villarreal pierde comba con la zona 'Champions', la cual se aleja a tres puntos. --RESULTADOS DE LA JORNADA 18.

-Sábado 14.

Leganés - Athletic 0-0.

Barcelona - Las Palmas 5-0.

Atlético - Betis 1-0.

Deportivo - Villarreal 0-0.

-Domingo 15.

Valencia - Espanyol. Sánchez Martínez (C.Murciano) 12.00.

Celta - Alavés. Melero López (C.Andaluz) 16.15.

Granada - Osasuna. Trujillo Suárez (C.Tiñerfeño) 18.30.

Sporting - Eibar. Fernández Borbalán (C.Andaluz) 18.30.

Sevilla - Real Madrid. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 20.45.

-Lunes 16.

Málaga - Real Sociedad. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 20.45.