Luis Enrique: "La actuación sin balón ha sido la mejor de la temporada"

El técnico del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, defendió de nuevo la versión de su equipo en lo que va de 2017 y elogió a sus jugadores en la victoria (5-0) ante la UD Las Palmas este sábado en el Camp Nou, donde disfrutaron de "la mejor actuación sin balón de la temporada". "La lectura defensiva de hoy ha sido excelente. Estoy contento con la actuación del equipo sin balón, ha sido la mejor de la temporada y de las mejores desde que estoy aquí", indicó tras la decimoctava jornada de LaLiga Santander.

Y es que el técnico asturiano ya avisó de la necesidad de estar preparados para hacer frente a los momentos de posesión del equipo de Quique Setién. "Uno de los objetivos era tener especial atención a cuando no tuviéramos la pelota porque sabíamos de la calidad de Las Palmas, un equipo con mucha capacidad de asociarse", afirmó. "En ataque, en la primera parte no hemos tenido tanta efectividad pero en la segunda hemos estado más precisos. Tal como defendían ellos con un 4-1-4-1, dejaban situaciones claras para las llegadas de nuestros interiores y lo hemos hecho muy bien", añadió. En el plano individual, Luis Enrique elogió en especial a Aleix Vidal. "El equipo sale reforzado para demostrar que necesitamos de todos. Aleix Vidal ha vuelto a demostrar que está preparado para competir, físicamente es un portento, con un ritmo muy alto. Tiene un gran nivel físico y entrena muy bien", indicó. "También han estado muy bien los dos interiores, Rafinha y André Gomes. Me va bien tener a todos mis jugadores preparados y convencidos de que pueden aportar", añadió. Además, 'Lucho' defendió que el equipo está a gran nivel en este año nuevo a pesar de la irregularidad en los resultados. "En este 2017 he visto actuaciones buenísimas del equipo, aunque en los dos primeros partidos no hubiera la justicia merecida en el resultado", indicó. "Nosotros somos los que vivimos día a día. Veo cómo compiten y veo el nivel que dan. Yo veo cada día el Camp Nou contento y disfrutando de su equipo y espero que nosotros podamos compensar a nuestros aficionados", añadió.