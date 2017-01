Previa del Sevilla - Real Madrid

El Real Madrid busca este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla (20.45/Movistar Partidazo) prolongar su récord de partidos invicto después de superar el pasado jueves la marca del Barcelona de Luis Enrique, en un partido que supondrá el regreso de Sergio Ramos al coliseo nervionense tras enfrentarse con parte de la afición en el duelo de vuelta de la Copa del Rey.

Cansado de los desaires de parte de la que un día fue su hinchada, el central madridista respondió a los insultos con gestos hacia la grada donde habitualmente se ubican los 'Biris' tras anotar el segundo gol de los suyos, de penalti 'a lo Panenka'.

Los aspavientos no hicieron sino caldear más el ambiente, por lo que se prevé que el partido de este domingo sea una de las peores experiencias del de Camas en la que fue su casa. Todo ello en un entorno ya de por sí hostil para el conjunto blanco.

Aún así, el cuadro de Zinédine Zidane logró salvar el jueves el récord de encuentros sin perder con un gol de Benzema en el minuto 93, que junto con el previo tanto de Ramos frenó el arreón final del Sevilla en busca de la remontada. Así, los blancos consiguieron el pase y se citaron con el RC Celta en cuartos de final.

Ahora, el récord se traslada a LaLiga, donde son líderes indiscutibles con 40 puntos, cuatro de ventaja precisamente sobre el Sevilla y cinco sobre el FC Barcelona, todo ello contando con un partido menos. En la capital hispalense lucharán por su tercer triunfo liguero seguido.

"Seguro que vamos a tener un partido complicado como el del otro día. Es un ambiente donde presionan mucho y seguro que el partido será complicado y difícil, incluso más que el otro día", resaltó el técnico madridista en rueda de prensa.

Para esta ocasión, el francés volverá a contar con las bajas de Isco Alarcón y James Rodríguez, aquejados de problemas físicos; el malagueño padece una contusión en el muslo, mientras que el colombiano sufre molestias en el sóleo. Los dos se unen en la enfermería al galés Gareth Bale, fuera de los terrenos de juego hasta febrero por una luxación traumática de los tendones del tobillo derecho.

EL SEVILLA, EN BUSCA DE VENGANZA Tras el palo de la Copa, una de sus competiciones fetiche, los sevillistas esperan consumar su venganza este domingo, en un duelo en el que una victoria les dejaría a solo un punto de los madridistas. Actualmente, los de Jorge Sampaoli son segundos con 36 puntos, a cuatro del líder y seis de ventaja sobre la Europa League.

Así, los nervionenses tratarán de repetir la última victoria ante los blancos, conseguida precisamente en su casa en la pasada Liga, en noviembre de 2015 (3-2), con goles de Immobile, Ever Banega y Fernando Llorente.

A las bajas de larga duración de Benoît Trémoulinas (rotura de menisco), Michael Krohn-Dehli (fractura-arrancamiento de rótula) y Carlos Fernández (lesión de rodilla) se ha unido la del central portugués Daniel Carriço, operado del tobillo.

Mariano Ferreira, Steven N'Zonzi y Franco Vázquez, tres de los indiscutibles de Sampaoli, regresarán al once tras no estar ni siquiera convocados para la Copa, y volverán a darle estabilidad a un cuadro que previsiblemente siga jugando con tres centrales Ben Yedder, autor de un 'hat-trick' en San Sebastián, regresará al once en busca de seguir su racha anotadora, y contará con la inestimable ayuda del incombustible Vitolo y hombres como Nasri, que entre semana declaraba su amor al Madrid de Zidane, y el 'Mudo' Vázquez.

FICHA TECNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

SEVILLA: Sergio Rico; Mercado, Pareja, Rami; Mariano, Escudero, N'Zonzi, Nasri; Vázquez, Vitolo; y Ben Yedder.

REAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo y Benzema.

--ARBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas).

--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.

--HORA: 20.45/Movistar Partidazo.