Setién: "Espero que este partido no nos deje ninguna secuela"

El entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, espera que su equipo no sufra "ninguna secuela" tras la derrota sufrida (5-0) este sábado en el Camp Nou ante el FC Barcelona en la jornada 18 de LaLiga Santander.

"Perder este partido entra dentro de lo normal. Nos ha faltado un poco de humildad ante futbolistas que marcan la diferencia, aunque no utilizaría esa palabra, pero estábamos demasiados crecidos creyendo que con nuestra manera de hacer las cosas podríamos resolver un partido como este. Espero que este partido no nos deje ningún tipo de secuelas", explicó en rueda de prensa.

Además, el preparador de Santander confesó que este es el partido que "peores sensaciones" le ha dejado desde su llegada al club amarillo. Aunque explicó que aún son "un equipo en creación" al que le falta crecer en muchos aspectos del juego como el trabajo defensivo.

"Es el partido que peores sensaciones me deja desde que estoy aquí. Todavía somos un equipo en creación y al que nos falta aun muchas cosas, trabajo defensivo, agresión y tensión. Cuando no tienes estos factores controlados sufres mucho", afirmó Setien.

Atribuye esta derrota a la falta de humildad a la hora de afrontar el encuentro y el marcaje a jugadores como el argentino Leo Messi. Setién aseguró que hubo determinadas acciones por parte de su equipo que no debieron producirse y más ante un equipo como el Barcelona.

"Hicimos cosas que realmente no podríamos haberlas hecho contra este equipo. Porque son muy rápidos. Nos han robado un primer balón delante del área, creo que Messi, que se queda solo. Todos los entrenadores trabajamos todas las semanas para que futbolistas como Messi no te hagan goles. Pero al final, lo hacen; Suárez, igual. Por eso son los mejores del mundo, porque no hay manera de pararlos", explicó.

Además, el entrenador de la UD Las Palmas aseguró tener dos lecturas sobre lo que había ocurrido en el encuentro. Setién explicó que les puede venir bien porque los pone en su "sitio real" y que además puede ayudarles a elevar el nivel en todos lo sentidos, aunque recalca que espera que no les deje ninguna secuela.

"NOS PONE EN NUESTRO SITIO REAL" "Tengo dos lecturas sobre lo que ha ocurrido. Nos puede venir bien, porque nos pone en nuestro sitio real. Para ganar hace falta tener un punto de lucidez altísimo. Y otra para que elevemos el nivel en todos los sentidos. Espero que no nos deje ninguna secuela porque aquí sólo teníamos cosas que ganar. Me habría gustado tener mejores sensaciones en el encuentro, pero hoy no nos han dado ni eso", indicó.

Por último, confirmó que el central canario David García se retiró del terreno de juego por un "pinchazo". También ha defendido la actuación de su portero, Javi Varas, que pese a encajar cinco goles evitó "alguno más". Además, explicó que apostó por Boateng porque aguanta "más la pelota" que el otro delantero Marko Livaja.