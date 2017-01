Valverde: "Nos llevamos un punto y nos tenemos que conformar"

El técnico del Athletic Club de Bilbao, Ernesto Valverde, reconoció el sufrimiento vivido este sábado en el empate sin goles ante el Leganés en Butarque, donde dio por bueno el punto en un duelo al que no supieron amoldarse, explicando además la dificultad que planteó un césped "duro" y "botón". "Que se ha acabado el partido", comenzó, respirando, el técnico visitante valorando lo mejor del pitido final en la decimoctava jornada de LaLiga Santander. "Ha sido un partido duro, por cómo estaba el campo. Ha sido difícil para nosotros por la semana que llevamos. Nos ha costado amoldarnos a cómo estaba el terreno de juego. Ellos tenían claro su juego con las entradas de Machís", indicó. Valverde apuntó a la falta de "profundidad" de su equipo como un lastre a la hora de buscar contrarrestar las muchas opciones locales. "Nos ha faltado mucha profundidad. Hemos tenido ese gol anulado que podía haber cambiado el partido pero no hemos jugado con fluidez. En el segundo tiempo hemos intentado jugar más", afirmó.

El técnico de los 'leones' lamentó las tarjetas amarillas que acarrean sanción para Aduriz y Beñat, en "dos situaciones que no eran falta", y explicó la falta de adaptación de su equipo a un duelo complicado y en un césped "duro, botón", en el que fue "muy difícil controlar el balón". "No nos hemos adaptado al partido ni a las situaciones", confesó. "Cuando vienes de un estímulo tan grande como es jugar contra el Barcelona te cuesta. Para nosotros es básico que el juego vaya fluido", afirmó, antes de valorar la mala cara fuera de casa. "Nos estamos reservando para la segunda vuelta y ahí veremos lo mejor", indicó. "Dos empates seguidos no es lo mejor. Si queremos reforzar nuestra posición para estar en Europa lo ideal es sumar de tres en tres. No ha sido un buen partido, nos llevamos un punto y nos tenemos que conformar", afirmó. Por último, Valverde informó de la intención de guardar a Javi Eraso en la plantilla, centrocampista por el que el Lega estaría interesado en su regreso a Butarque. "Contamos con Javier Eraso. No tenemos una plantilla tan larga para prescindir de jugadores. Javi nos ayuda mucho, ya tiene mucho jugadores nuestros el Leganés", explicó sonriente.