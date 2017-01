Sampaoli: "Jugar de esta forma contra un grande sigue enalteciendo a este grupo"

El técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, no ocultó la ilusión de su equipo por pelear hasta el final por LaLiga Santanader después de remontar (2-1) al Real Madrid este domingo, donde firmaron un partido valiente que espera les sirva para seguir creciendo y mejorando. "Satisfacción de ganarle al primero, de estar a un punto, de jugar con la valentía que lo hizo el equipo. Jugar de esta forma contra un grande sigue enalteciendo a este grupo", afirmó tras el duelo en el Sánchez Pizjuán, de la decimoctava jornada. "Ojalá que podamos sostener esto en el tiempo porque esto nos tiene que dar un impulso para seguir así y jugar de esta forma contra un equipo que venía de tantos partidos invicto no era fácil y la verdad es que encontramos un plus por el final creo que merecido", añadió. El Sevilla remontó en los últimos siete minutos un partido igualado en el que el Madrid se adelantó por medio de Cristiano Ronaldo ya en la segunda mitad. Con un partido más que los blancos, el cuadro andaluz se coloca a un punto del líder. "Tenemos que seguir así con la ilusión vigente de todos, tratar de saber que cada partido va a ser una dificultad para nosotros. Aprovechar este estímulo para seguir creciendo y mejorar", afirmó. Además, Sampaoli reconoció que el planteamiento con tres centrales del Madrid le sorprendió. "Nos sorprendió la línea de tres, no lo esperaba. La línea de cuatro nuestra estaba vinculado con modificar un poco la mitad y sumar un volante y tener más presencia en campo rival con superioridad en mitad de la cancha", indicó. "Nos sorprende un poco la alineación por eso tengo que modificar la forma para estirar un poco a los centrales. Fue un partido táctico que se fue modificando en el tiempo y por suerte logramos la diferencia", añadió. En el plano individual, el técnico argentino fue preguntado por el centrocampista N'Zonzi. "Increíble. Si venía muy bien en todo el año esto sella lo que está creciendo este jugador. En mitad de la cancha fue un pulpo", finalizó.