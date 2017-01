Oscar Duarte: "Regalamos los primeros quince minutos y nos costó el partido"

El jugador del RCD Espanyol Oscar Duarte ha reconocido este martes que el equipo "regaló los primeros quince minutos" en el pasado encuentro ante el Valencia CF en LaLiga Santander, aunque por otro lado ha señalado que el equipo esta "bien", ya que "son situaciones que pasan en el fútbol", y que intentarán volver a la senda del triunfo ante el Granada. "Cada uno sabe lo que nos jugamos y somos conscientes de que no tuvimos un buen inicio. Regalamos los primeros quince minutos y eso nos costó el partido. De este tipo de situaciones sólo puedes aprender", señaló ante los medios en rueda de prensa. Pese a la derrota (2-1) en Mestalla, el internacional costarricense admitió que el equipo está "bien". "En el inicio del torneo no ganábamos, pero luego estuvimos una serie de partidos sin perder y sin recibir goles. Hay que tratar de volver a esa línea de la que veníamos y ganar ante el Granada", manifestó. "Son situaciones que pasan en el fútbol. Si uno se pone a ver LaLiga todo está muy parejo. Las cosas a veces pasan por algo. Hay que agarrar las cosas positivas que te ayudan a mejorar de cara al futuro", explicó.

A nivel personal, Duarte volvió al once titular tras la lesión que sufrió en el tobillo y que le alejó del equipo durante dos meses. "Tuve la oportunidad de jugar por las bajas que había en el equipo y traté de hacerlo bien y aprovecharlo. Hay que seguir trabajando y cuando me den la oportunidad, tratar de hacerlo bien", aseguró. "Se ha visto que cuando ha habido problemas de lesiones los que han entrado lo han hecho bien, por eso somos 25 jugadores que estamos luchando cada día y trabajando para que cuando pase algo así estar preparados", reiteró en referencia a la cantidad de lesionados con los que cuenta el equipo: Leo Baptistao, Caicedo y Javi López. Finalmente, quiso dejar claro el mensaje que les transmitió Quique Sánchez Flores de cara a los próximos encuentros. "Nos dice que sigamos trabajando y esforzándonos como hemos venido haciendo, y las últimas derrotas hay que dejarlas atrás y seguir adelante. ¿Si estaba más enfadado de lo habitual? No, normal", concluyó.