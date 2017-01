Luis Enrique: "El objetivo es ganar en Anoeta, sería un golpe importante"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este miércoles que el objetivo de cara al partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad en Anoeta es "ganar" para asestar lo que sería un "golpe importante" a la eliminatoria, si bien ha recordado que al equipo no se le da bien el estadio 'txuri-urdin' y que deberán rendir al máximo para ir con ese buen resultado deseado para casa.

"Analizar y ver las cosas es fácil, luego hay que mejorar el rendimiento. Ya está más cerca el día en que vayamos a ganar en San Sebastián, no sé cuándo, pero está más cerca. El objetivo es ganar el primer partido, porque sería un golpe importante, no definitivo. A fin de cuentas, cambia mucho jugar dos partidos respecto a uno", comentó en rueda de prensa.

El técnico asturiano, que todavía no ha ganado en Anoeta con el FC Barcelona, recordó que las ha vivido "de todos los colores" en San Sebastián. "Está más cerca el día que vamos a ganar allí, igual pasan 20 años pero está más cerca seguro. Quiero conectar con mis jugadores y que veamos a un mejor Barça del que se ha visto, por lo menos en mis años, en San Sebastián", señaló.

Eso sí, pese al 1-1 de LaLiga Santander en Anoeta, y esa 'espinita clavada' por no haber podido ganar, aseguró que "no cambia nada" cómo van a plantear el partido. "Cada eliminatoria la hemos preparado independientemente de que haya un partido de vuelta, el objetivo es ganar y ser mejor que el rival y generar más cosas", advirtió.

"Contra la Real Sociedad en los anteriores partidos no hemos estado al nivel que necesita el partido, y el rival ha sido superior, especialmente en el último partido de Liga", reconoció.

Por ello, Luis Enrique esperan que den "otro cambio, otra vista a lo que fue el partido, poder superar su presión alta y generar más ocasiones de peligro". "Tras analizar la Real y el partido contra ellos, tienen buen juego corto y soluciones a balón largo. Son peligrosos si les dejas jugar y si no les dejas jugar y provocas el juego largo, tiene presencia en el área, como bloque presiona muy bien tras pérdidas. En definitiva, Eusebio está haciendo un grandísimo trabajo y nos van a complicar mucho la vida", ahondó en este sentido.

Además, comentó que la Real Sociedad "mereció ganar" aquel partido. "Espero poder superar su presión, hecha con muchísima intensidad y muy organizada, y que podamos generar ocasiones de peligro nosotros a ellos y no al revés. Es un campo que no se nos da bien, pero está en perfectas condiciones y la Real intenta jugar a fútbol, no es un equipo violento o agresivo. Es un reto a la altura de los cuartos de Copa y lo aceptamos así", se sinceró.

"Todos los jugadores y los que trabajamos en el Barça somos conscientes de la dificultad del rival por lo que hacen en el terreno de juego y por lo que representa el estadio, donde nos cuesta mucho ganar, da a pensar que será una eliminatoria cerrada. Ojalá tengamos un buen resultado, pero se acerca la final y los rivales tienen ya mucho nivel", concluyó sobre el rival.

De cara a LaLiga, celebró el triunfo sobre la UD Las Palmas (5-0) que, con la derrota del Real Madrid en Sevilla, les acerca a dos puntos provisionales. "Fue positivo para nosotros por sumar, a partir de ahí siempre deseo que los que están por encima nuestro pierdan. Como favoritos hay cuatro equipos digamos destacados que han hecho méritos para disputar esta Liga, veremos quienes son o somos capaces de llegar al final", comentó.

En cuanto a sus jugadores, evitó hablar de la renovación de Leo Messi, quitó hierro a que Aleix Vidal vuelva a quedarse fuera de la lista tras jugar y marcar el sábado y, preguntado por Ivan Rakitic, ahora con menos protagonismo, reiteró la importancia que tiene para el equipo.

"Es ejemplar, como persona es de '10' dentro y fuera del juego, el resto da para muchas portadas pero no daría importancia a las declaraciones", espetó en relación a que el croata dijo en 'France Football' que se "tiraría por un puente sin dudar" por el técnico. "A lo mejor me voy solo al puente", bromeó el asturiano.

"Lo que veo de Neymar es lo que he visto a lo largo de los años que hemos estado aquí aunque los goles sean más o menos. Siempre la misma alegría al entrenar, viviendo su vida, haciéndonos reír y lo veo para ser un jugador determinante. Lo que aporta al equipo es muchísimo más que goles en cuanto a asistencias y trabajo defensivo", sentenció Luis Enrique sobre el brasileño.