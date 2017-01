Previa del Real Sociedad - FC Barcelona

La Real Sociedad recibe este jueves al FC Barcelona en Anoeta --21.15 horas/Gol-- en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey y en vísperas de la festividad de San Sebastián, por lo que los donostiarras intentarán que la 'Tamborrada' resuene fuerte y amilane también a los blaugranas en la competición copera, extendiendo así el mal fario del Barça en un estadio donde no gana en Liga desde 2007.

Fiesta grande en Donostia que la Real Sociedad quiere empezar en Anoeta infligiendo otra derrota al FC Barcelona, que intentará no obstante salir vivo de cara a la vuelta en el Camp Nou. Los últimos malos resultados en LaLiga provocan ciertos aires de revancha en el equipo blaugrana, aunque en Copa saben que el partido dura mínimo 180 minutos y los 90 últimos de ellos serán en casa, donde podrían subsanar la situación.

Crecidos por superar al Villarreal en los octavos, con un claro triunfo en Anoeta en la ida (3-1) y empate en el Estadio de la Cerámica (1-1), la Real Sociedad no quiere frenar en su empeño de seguir haciendo historia en esta Copa del Rey. El Barça, por su parte, superó al Athletic Club remontando el 2-1 adverso de la ida en San Mamés con un 3-1 en el Camp Nou. En la segunda eliminatoria seguida contra un equipo vasco los blaugranas intentarán evitar verse obligados a lograr una segunda remontada en casa.

La intención en Can Barça aseguran que es la de ir a ganar, pero salir vivos o con un empate a goles estaría bien visto por parte de un equipo que no gana en Anoeta desde el año 2007, cuando en Liga el equipo entrenado entonces por Frank Rijkaard ganó 0-2 con goles de Samuel Eto'o y Andrés Iniesta, que a buen seguro querrá ser protagonista de nuevo este jueves. El, en asociación con el tridente, son las grandes bazas del Barça para ganar de nuevo en el feudo 'txuri-urdin' Ya van siete visitas a Anoeta sin ganar para el FC Barcelona. Sin duda, el peor feudo a visitar para unos barcelonistas que desde entonces no ha ganado en Donostia. Unos números que ya de por sí darían miedo a cualquiera, pero que confían cambiar al tratarse de la Copa. El técnico blaugrana, Luis Enrique Martínez, no sabe lo que es ganar en el 'infierno' donostiarra pero confía en estar "más cerca" de hacerlo esta vez.

Los blaugranas se toparán con un equipo al alza, que en LaLiga les arrancó un empate (1-1) pero que bien pudo ser un triunfo local. Así lo cree también Luis Enrique, que optará por Jasper Cillessen en la portería pero, en principio, sin hacer grandes revoluciones en el resto del once inicial más habitual. Tampoco tiene demasiadas bajas Eusebio y, además, podría recuperar a Carlos Vela para el choque, que se prevé igualado de todos modos.

La Real Sociedad marcha quinta en LaLiga a solo seis puntos del Barça, tercero. Una igualdad que se trasladará a la competición copera en unos cuartos de final muy apetecibles en San Sebastián, por mucho que el horario del partido pueda inmiscuirse en las celebraciones de la 'Tamborrada'. Ganar al Barça sería un buen precio a pagar por perderse alguna cena, pero caer derrotados haría empezar con mal pie las fiestas a los donostiarras, jugadores y aficionados.

En la historia de la competición del 'KO' Real Sociedad y Barça se han visto las caras en 14 ocasiones, entre ellas las finales de 1913, 1928, 1951 y 1988, siendo todas esas Copas para el club catalán, la última de ellas por 1-0. Los donostiarras vencieron en las eliminatorias de las temporadas 1968-69 y 1979-80, mientras que en el resto fueron los blaugranas los que lograron el pase a la siguiente ronda.

FICHA TECNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL SOCIEDAD: Rulli; Odriozola, Elustondo, Iñigo Martínez, Yuri; Granero, Xabi Prieto, Zurutuza; Juanmi, Willian José y Vela.

FC BARCELONA: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Digne; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suárez y Neymar.

--ARBITRO: González González (C. Castellano-Leonés).

--ESTADIO: Anoeta.

--HORA: 21.15 horas/Gol.