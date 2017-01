Cholo Simeone: "Yo no ato a nadie, es normal que todos los equipos del mundo quieran a Griezmann"

El entrenador del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone, preguntado por el futuro de Antoine Griezmann, ha explicado que él no ata "a nadie" porque su "trabajo" pasa por pensar en lo que considera "importante y le viene bien al club", añadiendo que entiende que al francés "lo deseen todos los equipos que se lo puedan permitir económicamente" (El cataclismo que se avecina en el Atlético (aparte de la venta de Griezmann)).

"En principio yo no ato a nadie, yo trabajo en consecuencia de lo que creo importante y le viene bien al club. Antoine está en un momento bárbaro, volviendo al gol, trabajando para lograrlo y es normal que todos los equipos del mundo lo quieran. Es normal que lo deseen todos los equipos que se puedan permitir económicamente un futbolista como él", valoró Simeone en rueda de prensa.

Además, al 'Cholo' también se le preguntó por el futuro de Jan Oblak, un jugador que "representa jerarquía y un presente extraordinario" para su equipo.

"Esperamos que vuelva de la mejor manera. Siempre le deseo lo mejor a un futbolista que desde que ha llegado nos ha dado lo mejor en trabajo y esfuerzo".

En cuanto al duelo de este jueves ante el Eibar, avisó de su importancia y recalcó que "no todos los días se llega a una semifinal".

"La ilusión por lograr la clasificación la tenemos, igual que la tiene la gente. Toda la gente que pueda venir, bienvenido sea", dijo, antes de recibir a un equipo que "más allá de futbolistas que puedan variar en el once tiene un trabajo en equipo muy bueno".

"Los que suelen entrar lo hacen igual. Tienen juego en largo, de segunda pelota, con centros desde los costados... No van a variar. Presionan bien en el centro del campo y lo vienen haciendo bien fuera de casa".

Además, Simeone aclaró que "siempre" valoran la Copa "aún perdiendo el año pasado contra el Celta".