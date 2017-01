Simeone: "Me pone contento la respuesta del equipo ante un partido importante"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró contento con la contundente victoria ante el Eibar (3-0) en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, "un partido importante" para el equipo rojiblanco y en el que elogió el buen papel y el gran estado de forma del argentino Nico Gaitán.

"Me pone contento el triunfo, la respuesta del equipo ante un partido importante. Y me pone contento cómo se sigue compitiendo desde hace cinco años. Hoy no nos detiene absolutamente nada y solamente nos importa lo que se hace hoy y lo que tenemos que hacer el domingo", reconoció el técnico argentino en rueda de prensa.

"Nos imaginábamos que iban a presentar el equipo que presentaron, más allá de los nombres, pero con las características de juego. Y ahí la velocidad de Correa, Griezmann, Carrasco y Gaitán, que está muy bien, les podía a hacer daño", indicó el 'Cholo' sobre el conjunto de José Luis Mendilibar.

"En el primer tiempo costó, pero ya se intuía que las situaciones iban a aparecer en cuanto tuviésemos un poco más de precisión y aparecieron. En el segundo tiempo hubo un poco más de lo mismo. Se redondeó un partido, sin duda, bueno", continuó.

También quiso destacar Simeone el gran estado de forma de su compatriota Nico Gaitán. "Es simple. Cuando un jugador está en un buen momento se aprecia. Venía trabajando muy bien desde noviembre y ha tenido un cambio importante en su adaptación a la forma con la cual el equipo necesita de su talento. Cuando uno tiene talento y suma trabajo se acerca a lo ideal", finalizó.