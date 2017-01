Del Bosque: "Estar 40 partidos sin perder es casi imposible"

El exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque da mucho crédito a la racha de imbatibilidad que ha tenido el Real Madrid porque estar 40 partidos seguidos sin perder le parece "casi imposible" y afirmó que las dos derrotas seguidas del conjunto blanco son "una cuestión temporal", mientras que dejó claro que no echa de "menos" los banquillos y que no quiere comparar su trabajo con el de Julen Lopetegui porque cada uno le da su "toque" a la selección.

"Es una batalla cada día tener que jugar un partido aunque en el Real Madrid son muy buenos y son mejores que los demás. Normalmente se aprecia que van a ganar siempre, pero en el fútbol no es fácil ganar y que no te ganen. Estar 40 partidos sin perder seguidos es casi casi imposible. Eso lo han conseguido con mucho mérito", indicó del Bosque en una entrevista a Europa Press en el acto de entrega de 100.000 euros del supermercado 'Lidl' a 'Ayuda en Acción'.

Para el exjugador y extécnico del Real Madrid, las dos derrotas seguidas que ha cosechado el equipo después de conseguir el récord es algo "ocasional". "En el deporte es muy difícil ganar siempre. Se pasa algún momento difícil y yo creo que es más una cuestión temporal que algo de lo que preocuparse", apuntó.

La derrota del conjunto blanco en la ida de cuartos de final de la Copa del Rey (1-2) ante el Celta no hay que tomarlo como algo "muy preocupante". "El Real Madrid tiene recursos y un gran entrenador. El Celta es de los equipos que mejor está jugando y estaba una noche también muy gélida y muy fría. No es fácil y es normal que en una racha tan larga haya un bajón. A lo mejor, otro día, jugando más o menos igual sale adelante y en cambio les costó más", comentó.

El salmantino ve LaLigaSantander "muy bien" con cuatro equipos, "de momento", que pueden "luchar" por el título. "Lo lleva bien orientado el Real Madrid, con un partido menos, pero están ahí amenazantes tanto Sevilla como Barcelona y el resultado del otro día en Sevilla desde luego ha dado vida a la liga", matizó.

Del Bosque se retiró tras acabar la Eurocopa de Francia de 2016 y confesó no echar de "menos" entrenar y tampoco piensa "en volver" ni tiene "nostalgia" por el pasado. "Tomé una decisión para bien o para mal y con nuestros aciertos y nuestros errores hice lo que creía", aseguró.

"Ahora dedico mi tiempo libre a muchas cosas personales y también a compromisos de gente que me llama de muchos sitios y si puedo les acompaño. Al final siempre tengo algo que hacer", añadió.

Respecto a su etapa como seleccionador, desde 2008 hasta 2016, indicó que hizo cambios "importantes" y que no se "arrepiente" de no haber iniciado el cambio generacional. "A todos los que hemos llevado estaban jugando en plenitud y en los grandes clubes españoles y europeos. No creo que tuviéramos que hacer algo distinto. Hemos hecho lo que hemos hecho y ahí está la gente para juzgarlo, nada más", señaló.

"CADA SELECCIONADOR DAR UN TOQUE A LA SELECCION" Del Bosque no quiere buscar "cambios" entre la selección que él dirigía y la que lleva ahora Julen Lopetegui. "Cada uno tenemos nuestra forma de ser y nuestra forma de conducir las cosas. Nosotros hemos hecho lo que hemos creído que teníamos que hacer hasta el último momento, con más acierto y con más errores. Cada uno somos distintos y le damos un toque a la selección", aclaró.

'La Roja' consiguió al mando del salmantino, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, pero ningún jugador español consiguió el reconocimiento individual en forma de 'Balón de Oro', aunque para el extécnico lo "más" importante es que consiguieron el premio "colectivo".

"Todos ellos tienen el reconocimiento de mucha gente, independientemente de que estamos en la época de Ronaldo y de Messi y son los que se han llevado los títulos individuales, que han ganado nueve entre los dos. Lo más importante es que nosotros hemos ganado el premio colectivo y esto es un deporte de conjunto", detalló.

Todos los jugadores tienen el "reconocimiento" del fútbol a pesar de no haber ganado un 'Balón de Oro' y "principalmente" de sus propios compañeros. "Lo más importante es que saben quienes son. Son jugadores que llevan una trayectoria extraordinaria en sus clubes y en su selección", apuntó.

Sobre el aumento a 48 países en el Mundial de Fútbol, Del Bosque considera que "puede ser" por una cuestión económica aunque aclaró que el fútbol es "noble". "Es universal y están tratando de que aquellos países que son menos considerados en el ámbito tengan la posibilidad de participar en un Mundial", comentó a Europa Press.

"FIFA trata de socializar un poco el Mundial sin perder el punto de competición que seguramente a partir de los octavos se transforma en lo que era antes, pero en esa primera fase seguramente intentan que participen en un Mundial, que es la gesta del fútbol, muchas más selecciones que las 24 en los últimos tiempos", añadió.

Finalmente, el exseleccionador cuenta con su propio campus de fútbol para niños en "diversos" sitios y va a "seguir apoyando" estas iniciativas. "Empezamos en Salamanca, luego en Madrid, en Palma de Mallorca, en Estepona... Les damos oportunidades a los chavales de que puedan practicar deporte que es lo mejor que puede pasar. Dentro de las vacaciones familiares, tienen esta parte de sus vacaciones que puede ser una herramienta educativa de primer nivel", explicó.

Del Bosque consideró que hay "futuro" en el fútbol español porque tenemos "de todo". "Tenemos buenas instalaciones, buenos clubes, buenas canteras, escuelas, buenos entrenadores.. El que no quiera practicar fútbol es porque no quiere. La estructura del fútbol español en general está en buenas manos y por lo tanto yo creo que vamos a seguir en esa misma línea", concluyó.