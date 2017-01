Las Palmas no remata y Andone saca un punto para el Depor

La UD Las Palmas cedió un empate (1-1) ante el Deportivo de la Coruña en el duelo que abrió este viernes la decimonovena jornada de LaLiga Santander en el Estadio de Gran Canaria, un choque dominado por los locales hasta el acierto de Florin Andone y la expulsión de Aythami en el tramo final.

El cuadro de Quique Setién curó los revuelos a base de buen fútbol, el que maneja más si cabe en un feudo que se mantiene inexpugnable esta temporada en liga. Dejando a un lado la situación de Araujo o de un Jonathan Viera en "el rincón de pensar", el cuadro canario dominó a un Depor impotente. El control del encuentro por parte de los locales dio sus frutos pronto, a los 13 minutos, con el estreno goleador de Mateo García con un disparo que topó en Sidnei. Hasta el final del primer acto no asomó el Depor a la portería rival, con jugadas por banda y centros al área sin ver la red de Varas. Tras el descanso Las Palmas volvió a multiplicarse, pasando por encima de un Depor espectador. Los de Setién no supieron sentenciar y en pleno dominio encajaron el tanto rival de Andone, el sexto esta temporada. El guión cambió de pleno, más si cabe con la expulsión con dos amarillas en cuatro minutos del ex del Depor Aythami, ya en el 77'. Con uno menos y un cambio de sistema que puso a Colak de enganche, los de Gaizka Garitano obligaron al repliegue al conjunto local e incluso tuvieron el triunfo en las botas de Andone. El cuadro canario se queda en mitad de la tabla, mientras que los gallegos suman para alejarse un poco más (7 puntos provisionales) del descenso en el cierre de la primera vuelta. --PROGRAMA LA JORNADA 19.

-Viernes 20.

Las Palmas - Deportivo 1-1.

-Sábado 21.

Espanyol - Granada. Clos Gómez (C.Aragonés) 13:00.

Real Madrid - Málaga. Gil Manzano (C.Extremeño) 16:15.

Alavés - Leganés. Munuera Montero (C.Andaluz) 18:30.

Villarreal - Valencia. González González (C.Cast.-leonés) 20:45.

-Domingo 22.

Osasuna - Sevilla. Estrada Fernández (C.Catalán) 12:00.

Athletic - Atlético. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 16:15.

Betis - Sporting. Undiano Mallenco (C.Navarro) 18:30.

Real Sociedad - Celta. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 18:30.