Real Madrid: Los 5 problemas de Zinedine Zidane

Después de encadenar 40 partidos invictos, las derroptas frente a Sevilla y Celta de Vigo parecen haber evaporado el estado de felicidad que envolvía al equipo. El francés proclama serenidad, pero es consciente que tiene varios frentes que solucionar:

1. Estado anímico de la plantilla

Todo comenzó con el gol de Jovetic, en el descuento del encuentro de Liga en el Pizjuán. Ese tanto frenó la racha de 40 partidos sin perder de los de Zidane y golpeó duramente la moral de unos jugadores cuyo entusiasmo crecía conforme iban agrandando ese récord de imbatibilidad. Ese bajón anímico y físico se plasmó ante el Celta, sobre todo en la segunda parte, donde el equipo blanco no mostró ni juego ni fuerza. Todos coincidieron tras caer frente a los de Berizzo: "La derrota en Sevilla nos dolió muchísimo. Nos afectó a la hora de poner intensidad hoy...". Esa intensidad es la que pretende Zidane volver a inocular al equipo. Para el francés esta situación no es nueva. La temporada pasada vivió momentos más complicados, con el Madrid a 12 puntos de distancia del Barça en LaLiga, y logró que el equipo se rehiciera y le recortara 11 puntos en ocho jornadas hasta llegar al último encuentro con posibilidades reales de ganar el título. Ahora, debe hacer de nuevo de psicólogo y motivador. El Madrid tropezó ante el Celta (1-2) y tiene complicado pasar a semifinales de Copa, pero la situación no es dramática: a los blancos le valen la mitad de los resultados que ha obtenido esta temporada fuera de casa y además, es líder de LaLiga y está en octavos de la Champions.



2. La portería.

En los últimos encuentros, la portería y, concretamente, Keylor Navas, ha estado en el foco. El costarricense fue uno de los señalados de la derrota liguera en el Pizjuán tras cometer dos errores en los dos goles del Sevilla. Tras ser operado en verano de una tendinopatía crónica en el tendón de Aquiles de su tobillo izquierdo, arrancó inseguro (la cirugía le ha restado confianza) y ya lleva encajados 21 goles en 18 partidos. Contrasta con su rendimiento de la pasada temporada, sobresaliente: a estas alturas había recibido 13 goles en 17 encuentros. Sus números alimentan un debate que Zidane se ha encargado de cerrar de manera súbita: "Su temporada está siendo muy buena, no hay tema". Keylor se ha caracterizado por ser un portero con una gran fuerza mental (lejos de afectarle el no fichaje de asunto del fax y el no fichaje de De Gea, se agigantó en la portería), pero Zizou sabe que si no enfría esta ‘patata caliente' puede ser un problema, sobre todo para la confianza de Keylor. Por eso se ha encargado de respaldar a su jugador de forma pública y privada.



3. La ausencia de Carvajal y su sustituto.

Minutos después de caer ante el Celta, el Real Madrid hacía público el parte médico de Carvajal: "Lesión de grado 2 en el bíceps femoral derecho". Un mes de baja. Esto sí que supone un problema para Zidane, para el que el canterano era un fijo (hasta la lesión era el jugador que más minutos había jugado: 2.135). Ahora, Zizou deberá pensar en la mejor solución para suplir a un jugador que podría reaparecer el 15 de febrero, en la ida de octavos de Champions ante el Nápoles. Un dilema, teniendo en cuenta que la opción más lógica que es la de Danilo es, a día de hoy, la que más duda genera. El brasileño, fichado del Oporto hace dos veranos por 31,5 millones, volvió a decepcionar frente al Celta. Zidane le sustituyó en el minuto 80 y se fue sin saludar al técnico y entre los pitos de la afición. Llovía sobre mojado: seis días antes había marcado un gol en propia puerta en la vuelta de octavos de Copa ante el Sevilla... El técnico maneja otras variantes: la de ubicar a Nacho como lateral derecho (con Ramos y Varane de centrales), volver a alinear una defensa de tres con Lucas y Marcelo como carrileros y la más remota, que es devolver a Ramos al lateral. Un frente que Zidane debe solucionar.



4. Las lesiones.

Es un asunto que inquieta a Zidane. Las lesiones están siendo un auténtico dolor de cabeza para el técnico, que no ha podido disponer de la totalidad de su plantilla en toda la temporada. En la conferencia de prensa previa al encuentro ante el Celta, Zizou se felicitó por el regreso de Isco, que había estado lesionado en el tobillo: "Lo bueno para nosotros es que estamos recuperando a jugadores". Pero ahora ha caído Carvajal. Sólo seis jugadores se han librado esta campaña de pasar por la enfermería: Casilla, Yáñez, Nacho, Danilo, Asensio y Mariano. Ahora están parados Bale, Pepe, Coentrao, James y Carvajal. Un problema que inquieta y mucho a Zidane.



5. Recuperar la mejor versión de Cristiano.

No le ha sentado nada bien el comienzo de año a Cristiano. Lejos de su mejor forma y en proceso de adaptación al puesto de '9', promedia en este enero sólo 0,6 goles por partido (dos en tres encuentros), lejos del 1,03 tantos por choque que lleva desde que llegó al Madrid (382 en 370 partidos). Pero este momento menos brillante de Cristiano no se ciñe sólo al primer mes del año. Esta está siendo su segunda peor temporada desde que es madridista. Acumula 18 goles en 22 encuentros (0,81). Sólo en su primer año, en la 2009-10, llevaba peores números a estas alturas (13 goles en 17 encuentros; 0,76). Cristiano arrancó con la temporada en marcha, debido a la lesión que sufrió en la final de la Eurocopa, y se subió al equipo en marcha. Sin las arrancadas continuas de antes, este año se le ha visto con mucha más frecuencia en el área, como nueve, un puesto al que parece destinado cuando el físico le empiece a abandonar. Este rol es nuevo para Cristiano y aún anda acostumbrándose a él. Se le ve incómodo y es tarea de Zidane volver a recuperar la mejor versión del ‘7'.