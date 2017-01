Zidane, sobre Cristiano: "Yo también jugué mal a veces, ¿y qué?"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, no se ha mostrado preocupado por el estado de forma del delantero Cristiano Ronaldo, y ha asegurado que siempre va a tener críticas si no marca porque ha acostumbrado a todos con hacer "la diferencia", además de defender al lateral derecho portugués Danilo da Silva tras su partido de ida de cuartos de Copa del Rey ante el RC Celta en el Santiago Bernabéu (1-2).

"Cristiano siempre va a tener críticas, cuando no mete, cuando juega en una posición diferente... Pensamos en el partido de mañana, él está concentrado en esto, nada más", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Málaga en el coliseo blanco (16.15 horas). "Cristiano está bien, siempre va a hacer la diferencia. Yo también jugué al fútbol y a veces jugué mal, ¿y qué? Lo importante es seguir trabajando en campo", añadió.

En este sentido, reiteró que todos están pasando "un momento complicado en general", no sólo Cristiano. "Yo también gané cosas y perdimos. El siempre gana y gana, el problema es cuando no marca, porque estamos acostumbrados a que sea sólo él el que haga la diferencia. Espero que tengamos algo de tranquilidad, simplemente hemos perdido dos partidos, no pasa nada. Todo el mundo habla, hay que aceptarlo, pero tenemos que continuar con el trabajo y darle la vuelta a eso", afirmó.

Sobre la posición en el campo del portugués, el técnico francés explicó que la posición más de '9' es circunstancial. "Jugó el otro día en esta posición porque pensamos en meter a Marco Asensio y Lucas Vázquez para tener más espacio. Cristiano sabemos cómo ha jugado toda su vida, su posición preferida es jugar como siempre, a la izquierda, y eso no va a cambiar", manifestó.

"LO DE DANILO ES INJUSTO, ESTOY AL MIL POR CIEN CON EL" Por otra parte, el preparador madridista salió en defensa del defensa brasileño Danilo tras los silbidos por parte de algunos seguidores en el Bernabéu en la derrota ante los gallegos, y afirmó que gran parte de la culpa la tiene la prensa.

"Es injusto, pero no tanto por lo aficionados, cuando pitan no sólo lo hacen a Danilo. Lo que se dice y se escribe sobre Danilo no es justo, es un profesional, se entrega siempre. Le veo jugar bien; lo puede hacer mejor, pero como todos. Es una alegría ver a un jugador como él entregarse al cien por cien todos los días", indicó.

Para Zidane, "la mejor versión" del brasileño la quieren "todos" y que este "está trabajando para eso". "¿Lo puede hacer mejor? Sí, pero como muchos más. Es peor que la afición lo que se escribe. La afición va a estar siempre con el equipo. Danilo tiene el apoyo de sus compañeros. Estoy al mil por cien con él, porque es un jugador que me encanta", subrayó de manera contundente.

Además, Zidane valoró el trabajo del delantero Alvaro Morata. "Entrena bien, jugó dos partidos de los cuatro titular, ahora le toca a otro. Está concentrado, entrenando y está a disposición del equipo", apuntó.